FenImprese Foggia conferma la guida della sezione locale e rilancia il proprio impegno per la sicurezza sul lavoro

Venerdì 9 ottobre si è tenuta a Cerignola, presso ADE Rooftop & Luxury Space, l’assemblea triennale di FenImprese Foggia, associazione datoriale specializzata in consulenza e servizi alle P.M.I., operante sul territorio a partire dal 2023 e che, nel triennio, ha affiancato oltre un centinaio di aziende. Alla presenza dei vertici nazionali, il presidente dott. Luca Vincenzo Mancuso e il coordinatore dott. Simone Razionale, l’assise si è riunita per riconfermare il direttivo della sezione provinciale, affidato a Marco Pio Berteramo (presidente provinciale), Vincenzo Berteramo (vicepresidente) e Francesco Berteramo (direttore); tre fratelli e imprenditori cerignolani attivi da anni nei settori dei servizi e della consulenza. «In questi tre anni Marco Berteramo si è dimostrato una persona seria e di cuore, che per FenImprese è un valore anche superiore al curriculum -afferma Mancuso -. Siamo quindi felici e onorati di puntare su di lui e sul direttivo anche per i prossimi tre anni».

Focus sulla sicurezza sul lavoro. L’impegno di FenImprese

L’assemblea è stata anche un’occasione di confronto sui temi dello sviluppo e della sicurezza sul lavoro. Addolorata Arsa, direttrice dello Spesal Foggia, si è rivolta ai numerosi imprenditori presenti chiedendo maggiore cura della preparazione dei dipendenti: «La mancanza di formazione sulla sicurezza è la principale causa degli infortuni sul lavoro gravi e addirittura fatali. Abbiamo registrato casi di giovani lavoratori che sono rimasti coinvolti in sinistri perché non avevano le necessarie competenze in materia. È invece indispensabile che le imprese si impegnino nell’istruire adeguatamente i propri dipendenti, passaggio indispensabile per la prevenzione».

Le fa eco il presidente Marco Pio Berteramo: «Negli ultimi anni la normativa sulla sicurezza è diventata più stringente e questo, a volte, impedisce alle imprese di ottemperare agli obblighi di legge a causa dei costi. Questo non giustifica però i numeri di morti bianche che interessano il nostro territorio (10 nel 2025, 5 nel primo trimestre del 2026 nei dati Osservatorio VEGA, ndr). Molto spesso, infatti, i sinistri occorrono non a causa difficoltà economica ma da una mancanza di cultura della prevenzione da parte di chi intende la sicurezza solo come un obbligo per evitare la sanzione senza comprenderne l’importanza».

A riprova della serietà dell’affiancamento alle aziende da parte FenImprese in materia di sicurezza, nel corso dell’assemblea ha preso parola il medico del lavoro dott. Vincenzo Gallo, che ha testimoniato come l’associazione abbia lavorato in sinergia con le autorità legali e sanitarie rimanendo sempre in sintonia con i pareri ed i giudizi post sopralluoghi, e sono state premiate le imprese associate Ciemme Grafiche srl e Fratelli Ferrucci sas, per il particolare impegno profuso nella cura dell’incolumità dei propri dipendenti. «Siamo orgogliosi di avere tra noi imprese che si sono distinte nella valorizzazione dei percorsi sulla sicurezza sul lavoro – conclude Berteramo -. Da parte nostra c’è tutta la volontà di ascoltarle e aiutarle a svilupparsi in modo sostenibile».