Festa del Cioccolato a Cerignola, dal 13 al 16 febbraio un ricco programma

Giovedì 12 febbraio, alle ore 15:00 nella Sala Conferenze del Comune di Cerignola, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della prima edizione della Festa del Cioccolato-Chocomoments Cerignola. La festa inizierà venerdì 13 febbraio e si concluderà domenica 15 febbraio in corso Aldo Moro (presso la Villa Comunale). In particolare, il venerdì 13 febbraio (alle ore 10:00) avrà luogo l’inaugurazione degli stand, che saranno sempre aperti (dalle ore 10:00 alle 22:00), unitamente a laboratori didattici per le scuole (il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00), mentre nel pomeriggio avranno luogo le premiazioni delle associazioni sportive locali con targhe di cioccolato (ore 15:00, dal venerdì alla domenica), oltre all’inizio dei laboratori per bambini (dalle ore 15:30 alle ore 17:30 dal venerdì alla domenica) e per adulti (il sabato e la domenica dalle ore 10:00 alle ore 12:00), e show cooking dedicati (il venerdì alle ore 18:00, il sabato e la domenica alle ore 12:00). Il sabato, alle ore 18:00, vi sarà la tavoletta di cioccolato da record, unitamente alla raccolta fondi per la lotta ai tumori della pelle. La domenica la festa si concluderà alle ore 20:00.

“Ringrazio la Confcommercio di Milano, Foggia e Cerignola e la FIVA (nazionale) per aver scelto Cerignola come tappa di una festa di rilievo nazionale. Per la nostra città è un grande onore e un’occasione per valorizzare la bellezza di Cerignola. Invitiamo la comunità, le famiglie e i cittadini dei comuni limitrofi a partecipare a un momento di condivisione e di gioia. Assisteremo a laboratori dedicati a bambini e ad adulti, a show cooking molto interessanti riguardanti la creazione di praline di cioccolato e torta sacher oltre a creazioni esclusive dei nostri chef cerignolani (Tommaso Perrucci, Michele Cellamaro, Antonio Giuliano). Inoltre, vi saranno: le premiazioni con targhe di cioccolato delle nostre associazioni sportive locali (Asd Kito Ryu Team Marrone-judo, BIKE3-ciclismo, The Old Riding School Cowboy Up-equitazione); tavoletta di cioccolato da record e raccolta fondi per la lotta ai tumori insieme all’associazione Costruire; e in occasione del Carnevale, avremo le maschere di cioccolato e, per San Valentino, i cuori di cioccolato. Non solo: grazie al sistema confederale e ai commercianti cerignolani che vorranno aderire, in quei giorni le vetrine saranno allestite a tema per rendere ancora più allegra l’intera festa”. Così l’assessora alle Attività produttive Aurelia Tonti.

“L’impegno della FIVA nel portare in giro per l’Italia le eccellenze del nostro Paese è da sempre costante e rappresenta uno dei pilastri della nostra missione. Quest’anno ho voluto che una tappa della festa nazionale del cioccolato facesse sosta anche a Cerignola, una scelta dettata da un legame affettivo profondo che questa terra ha con le mie radici. Cerignola è la mia città d’origine, a cui sono fortemente legato, e questa decisione nasce anche dal desiderio di offrire alla città una visibilità nuova e diversa, valorizzandone l’identità, la storia e le potenzialità”. Così il presidente nazionale FIVA, nonché vicepresidente Confcommercio Imprese per l’Italia (nazionale), Giacomo Errico.

“La Festa del Cioccolato-ChocoMoments rappresenta una manifestazione di grande rilievo nazionale che fa tappa nel nostro territorio con un obiettivo chiaro e condiviso: valorizzare la città di Cerignola e promuovere le eccellenze economiche, commerciali e culturali locali. Eventi di questo calibro sono strumenti concreti di promozione territoriale e occasioni preziose per rafforzare l’attrattività della nostra provincia, generando ricadute positive per il tessuto produttivo e commerciale. Per questo condividiamo l’invito dell’amministrazione di Cerignola a partecipare numerosi a questa iniziativa. Un sentito ringraziamento va alla FIVA nazionale e al suo presidente Giacomo Errico per l’opportunità offerta alla Capitanata e per l’attenzione dimostrata verso Cerignola. Questo evento rappresenta solo l’inizio di un percorso che guarda al futuro, con l’auspicio di poter ospitare presto nuove e importanti iniziative anche in altre città del territorio. Grazie anche al Comune di Cerignola per l’impegno profuso nell’organizzazione e all’assessora alle Attività Produttive, Aurelia Tonti, per la disponibilità e l’attenzione costante dimostrata verso il mondo del commercio e delle imprese locali”. Così il presidente di Confcommercio Foggia Antonio Metauro.

Questo slideshow richiede JavaScript.