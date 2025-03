Festa della donna, prendersi cura di sé non ha genere: le iniziative dell’Asl Foggia

L’Azienda Sanitaria Locale di Foggia continua con impegno le sue attività di prevenzione per promuovere la salute e il benessere dei cittadini. Da gennaio ad oggi, sono stati numerosi gli esami gratuiti eseguiti con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sui benefici della diagnosi precoce e della prevenzione. In particolare, sono stati effettuati: 3518 pap test; 2967 mammografie; 2635 test rapidi per lo screening del tumore del colon retto; 4000 test rapidi per lo screening HCV (ricerca degli anticorpi contro il virus dell’Epatite C). Grazie alla sinergia tra Regione Puglia, ASL Foggia e Farmacie, in occasione della giornata “internazionale della donna”, il prossimo otto marzo sarà possibile effettuare indagini gratuite. L’invito ad aderire alle attività di prevenzione è esteso non solo alle donne ma anche agli uomini, per ribadire che la salute è un diritto di tutti e sottolineare l’importanza della cultura per la prevenzione come atto di responsabilità individuale e collettiva.

A CHI RIVOLGERSI:

Per lo Screening del carcinoma mammario sono due le strutture disponibili:

Presidio Ospedaliero “Tatarella” di Cerignola e Presidio Ospedaliero “San Camillo de Lellis” di Manfredonia, con accesso diretto dalle ore 8.00 alle ore 14.00.

Per lo screening del cervicocarcinoma è possibile recarsi presso:

Apricena – Consultorio – Via Modena dalle 09.00 alle 16.00

Ascoli Satriano – Consultorio – Via Falcone e Borsellino dalle 08.00 alle 14.00

Casalvecchio – Ambulatorio – Via Arberia, 5 dalle 09.00 alle 18.00

Cerignola – Consultorio – Via XX Settembre, 1 dalle 08.00 alle 16.00

Foggia – Consultorio – Via A. Alberto Valentini, 2 dalle 08.00 alle 16.00

Manfredonia – Consultorio – Via Barletta, 1 dalle 08.00 alle 14.00

Monte S.Angelo – Consultorio – Via Santa Croce dalle 08.00 alle 16.00

San Giovanni Rotondo – Consultorio – Corso Roma, 85 dalle 08.00 alle 16.00

San Marco in Lamis – Consultorio – Via Sannicandro c/o Ospedale territoriale Umberto, I –

dalle 08.00 alle 16.00

Sannicandro Garganico – Consultorio – Via Madonna di Lourdes dalle 08.00 alle 16.00

Stornarella – Consultorio Cipriano – Via Nazario Sauro, 13 dalle 08.00 alle 16.00

Torremaggiore – Consultorio – Piazzale Nicola Bellantuono dalle 08.00 alle 16.00

Vico del Gargano – Consultorio – Via di Vagno, 2-4 dalle 08.00 alle 16.00

Vieste – Consultorio – Località Coppitella dalle 08.00 alle 16.00

Per lo screening del tumore del colon retto e per la ricerca degli anticorpi contro il virus dell’Epatite C (HCV) dedicato a donne e uomini sarà possibile ritirare i Kit per gli screening presso tutte le farmacie della provincia di Foggia.

CHI PUÒ EFFETTUARE GLI SCREENING GRATUITI?

Il Ministero della Salute ha individuato le seguenti fasce di età per le quali gli screening sono gratuiti: