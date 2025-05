Festa della Famiglia, la villa comunale si trasformerà in un parco divertimenti

Il prossimo 16 maggio la Villa comunale di Cerignola si trasformerà in un grande parco divertimenti a cielo aperto all’interno del quale grande e piccini potranno esprimere la propria creatività. È in programma, infatti, la seconda edizione della “Festa delle Famiglie” con i volontari del Circowow e le attività di ‘Arte in Festa’. La giornata è organizzata dal Comune di Cerignola e dalle cooperative Socialservice e Un Sorriso per Tutti. Si terranno laboratori di pittura, sculture con materiali riciclati, giochi creativi e sorprese circensi per scatenare la fantasia dei più piccoli. E non solo. L’iniziativa si svolgerà dalle ore 19:00 alle ore 23:00 ed è gratuita. L’appuntamento arriva il giorno dopo la “Giornata Internazionale delle Famiglie” (15 maggio), istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle questioni sociali, economiche e demografiche che riguardano le famiglie. “La famiglia è alla base della nostra società e protagonista nell’educazione dei cittadini del domani. Quindi continua ad essere la vera speranza del futuro. Abbiamo allestito un’iniziativa per vivere tutti insieme arte e gioco oltre che momenti di riflessione sul rapporto tra genitori e figli”, ha dichiarato la vicesindaca e assessora al Welfare Maria Dibisceglia.