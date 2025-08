Festa di Maria SS. Assunta in Cielo a Cerignola: fede, tradizione e comunità in cammino

Anche quest’anno, con rinnovato entusiasmo, la Parrocchia dell’Assunzione della Beata Vergine Maria e l’Arciconfraternita Maria SS. Assunta di Cerignola si preparano a celebrare i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. Assunta in Cielo. Il titolo scelto per questa edizione, “Saper sperare contro ogni speranza: l’ottimismo cristiano”, esprime il desiderio di affidarsi a Maria come modello di speranza e madre amorevole. Dal 6 al 14 agosto si terrà la tradizionale novena, guidata quest’anno da Suor Rosaria Granata e Suor Clotilde Tae, Suore Francescane dei Sacri Cuori, con il Rosario alle 19.00 e la Messa alle 19.30. Ogni sera sarà possibile accostarsi al sacramento della riconciliazione. Il culmine della festa sarà il 15 agosto, solennità dell’Assunta, con le Sante Messe alle ore 8.00, 10.30 (presieduta da p. Giuseppe Perrone, OFM Cap.), 11.00 (con don Gianluca Casanova, addetto alla Nunziatura in Guinea Conakry), e alle 19.30, la solenne Messa presieduta dal parroco e seguita dalla processione con il simulacro della Vergine per le strade della città, tra canti, preghiere e devozione popolare.

Ad arricchire il programma, diversi momenti spirituali e comunitari: la giornata della carità (7 agosto), la Messa con gli ammalati dell’Unitalsi (10 agosto), la partecipazione dei Portantini (11 agosto), l’incontro con i Confratelli (13 agosto), e la veglia del 14 agosto, che culminerà con la Messa presieduta dal Vescovo Mons. Fabio Ciollaro, seguita dall’ascesa al trono del venerato simulacro e dalla supplica. Accanto agli eventi religiosi, un programma ricreativo vario e coinvolgente accompagnerà fedeli e cittadini:

– 6 agosto: spettacolo di giocoleria per bambini

– 8 agosto: proiezione del cortometraggio “Vite da salvare. NO al telefono durante la guida”, regia di Antonio Petrino su idea di Carmine Muscio

– 9 agosto: “Una serata con Maria”, meditazione musicale mariana ideata e diretta da Enzo Cibelli, per pregare e cantare insieme

– 11 agosto: festa della comunità in via Mascagni, sotto le stelle

– 12 agosto: concerto “Musica e Fede” con il M° Rosario Mastroserio

La festa si concluderà domenica 31 agosto, con la Messa delle 19.30 e la discesa del simulacro della Vergine al trono, momento di raccoglimento e affidamento. In un tempo segnato da incertezze e sfide, la comunità parrocchiale rinnova la propria fede nella Madonna Assunta, affidandole sogni, progetti e fatiche. Che la sua Assunzione ci ricordi la meta del nostro cammino: il cielo. Un appuntamento che unisce spiritualità, cultura e fraternità, segno vivo di una comunità che cresce insieme sotto lo sguardo di Maria.

