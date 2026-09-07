Festa di Maria SS. di Ripalta, Moccia invita Nobiletti e i sindaci dei 5 Reali Siti a fare squadra per il territorio

Riallacciare i rapporti istituzionali, ritornare a ragionare in termini di territorio (e non di singoli comuni), costruire per non mortificare ulteriormente le comunità. Con questo obiettivo il Consigliere Provinciale di Foggia e Consigliere Comunale di Cerignola, Marcello Moccia, ha inviato una nota ufficiale per chiedere il rilancio dei rapporti istituzionali e programmatici tra Cerignola, i comuni limitrofi e l’Ente Provinciale.

In occasione delle solenni celebrazioni per la Patrona Maria Santissima di Ripalta, Moccia ha rivolto un invito formale al Presidente della Provincia di Foggia, Giuseppe Nobiletti, e ai Primi Cittadini dell’Unione dei Cinque Reali Siti: ​Luigi Marasco (Sindaco di Carapelle), Adalgisa La Torre (Sindaco di Ordona), ​Domenico Di Vito (Sindaco di Orta Nova), ​Roberto Nigro (Sindaco di Stornara), ​Massimo Colia (Sindaco di Stornarella). L’iniziativa, trasmessa per conoscenza anche al Vescovo della Diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano, S.E.R. Mons. Fabio Ciollaro, al Presidente della Deputazione Feste Patronali, Dott. Francesco De Cosmo, e al Sindaco di Cerignola, On. Francesco Bonito, auspica la partecipazione congiunta alla solenne Processione la sera dell’8 settembre 2026.

«Nel pieno e doveroso rispetto dei ruoli e delle competenze dell’Ente Ecclesiastico e della Deputazione Feste Patronali – che curano con dedizione l’organizzazione dei solenni festeggiamenti -, il mio vuole essere un gesto di forte responsabilità politica e istituzionale», dichiara Marcello Moccia. «Rendere omaggio alla nostra Patrona attraverso una partecipazione corale e coesa delle nostre Amministrazioni rappresenta un atto di profondo rispetto e di devozione condivisa da parte di un territorio vasto, unito e conscio della propria storia».

Lavorare alla costruzione di un dialogo proficuo con le comunità limitrofe, con le quali Cerignola compone un bacino d’utenza di oltre 100.000 abitanti e condivide quotidianamente servizi primari, economia agricola e radici culturali nel Tavoliere meridionale, è il mondo più autentico per difendere il territorio. ​«Nel mio doppio mandato in Consiglio Provinciale e Comunale, avverto la responsabilità di guardare oltre i singoli confini municipali. La serata dell’8 settembre dev’essere un momento di altissima devozione popolare, ma anche un punto di partenza concreto per avviare una stagione di coesione territoriale» dichiara Marcello Moccia.

​L’iniziativa si sviluppa su tre direttrici chiave:

​Valore Spirituale e Identitario: La devozione verso la Madonna di Ripalta unisce da generazioni le nostre comunità sotto i valori della solidarietà;

​Sinergia Sociale e dei Servizi: Cerignola è il perno di un bacino da 100.000 cittadini in cui sono incardinati l’Ospedale “G. Tatarella”, la Direzione ASL, il Piano Sociale di Zona e lo snodo della filiera agroalimentare;

Iniziativa Politica e Istituzionale: La presenza unita delle Istituzioni vuole segnare l’inizio di un tavolo permanente su sanità, infrastrutture, trasporti e sviluppo economico.

​«Auspico che il Presidente Nobiletti e i colleghi Sindaci accolgano questo invito. Ritrovarci uniti davanti alla nostra Patrona manifesterà con forza ai cittadini la presenza di Istituzioni pronte a fare squadra per il futuro della nostra terra», conclude la nota del Consigliere Moccia. ​Nelle scorse, agli inviti ufficiali sono seguite delle cordiali telefonate, in accordo con la Deputazione feste Patronali, che hanno confermato la presenza di rappresentanti territoriali.