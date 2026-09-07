Festa Patronale a Cerignola: il clou tra grandi eventi, tradizione e la musica di Antonio Mezzancella e Sal Da Vinci

Entrano nel vivo a Cerignola i solenni festeggiamenti in onore di Maria SS. di Ripalta, patrona della città. Un programma ricco e articolato che unisce la profonda devozione religiosa al grande intrattenimento civile, con appuntamenti pensati per coinvolgere cittadini di tutte le età e visitatori da tutta la Capitanata. Tra le storiche giostre in zona Fornaci, le tradizionali bancarelle attorno alla Villa Comunale e i momenti liturgici guidati dal Vescovo della Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, S.E. Mons. Fabio Ciollaro, il cuore pulsante degli spettacoli serali sarà Piazza Duomo, pronta ad ospitare due eventi di punta ad ingresso gratuito:

Lunedì 7 settembre (ore 21:00): Spazio alla grande comicità e alle trasformazioni vocali di Antonio Mezzancella , già vincitore di Tale e Quale Show, che porterà in scena il suo travolgente spettacolo estivo “Mamma ho perso Sanremo”. Ad aprire la serata sarà la carica musicale della Lorenza Marmo Capri Band.

Spazio alla grande comicità e alle trasformazioni vocali di , già vincitore di Tale e Quale Show, che porterà in scena il suo travolgente spettacolo estivo “Mamma ho perso Sanremo”. Ad aprire la serata sarà la carica musicale della Lorenza Marmo Capri Band. Martedì 8 settembre (Solennità di Maria SS. di Ripalta): Il momento più atteso della tradizione con la Solenne Processione della Sacra Icona per le vie principali della città (partenza ore 20:30 da Piazza Duomo), che si concluderà con il consueto spettacolo dei fuochi pirotecnici .

Il momento più atteso della tradizione con la della Sacra Icona per le vie principali della città (partenza ore 20:30 da Piazza Duomo), che si concluderà con il consueto spettacolo dei . Mercoledì 9 settembre (ore 21:30): Gran finale di festività con il concerto dal vivo di Sal Da Vinci, inserito nel cartellone “Cerignola Estate”, per una serata all’insegna dei grandi successi della musica d’autore.

«La Festa Patronale rappresenta il momento identitario più forte per la nostra comunità», sottolineano gli organizzatori. «Invitiamo tutti i cittadini e gli ospiti dei comuni vicini a partecipare numerosi per vivere insieme giornate di gioia, condivisione e grande musica».