Festival del Giullare cambia veste e per la XVII edizione si fa itinerante

Si apre la XVII edizione del Festival del Giullare, teatro contro ogni barriera, eccellenza del panorama culturale pugliese ormai rinomata anche a livello nazionale che, attraverso il teatro e l’arte in tutte le sue forme, mette al centro l’idea che la disabilità non è equazione di limite, ma anzi potenzialità e risorsa, coinvolgendo artisti provenienti da tutta Italia, promuovendo una nuova consapevolezza che educa all’abbattimento di barriere, offrendo una visione nuova e inclusiva sulle persone con disabilità. L’edizione 2025 si apre martedì 1° luglio, alle ore 21 nello Spazio Aperto Cercat di Cerignola che in collaborazione con ESCOOP, European Social Cooperative SCE, con la compagnia del Giullare da cui nasce l’idea del Festival, del quale incarna filosofia e mission e che porterà in scena, dopo oltre 70 repliche in tutta Italia e diversi premi vinti, lo spettacolo IO-La rinascita con la regia di Marco Colonna.

Il programma di martedì 1° luglio si apre alle ore 18 con il giullare dei piccoli, laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni, e alle 19.30 la piazza dei Giullari, stand di associazioni del territorio con la presenza del FoodTruck del Giullare, per poi terminare (per il gran finale alle ore 21) con gli attori della Compagnia del Giullare della cooperativa Promozione Sociale e Solidarietà di Trani, presieduta da Cinzia Angarano, realtà che quest’anno compie 30 anni di vita sotto forma di associazione prima e di cooperativa poi, traguardo che sarà festeggiato durante i giorni del festival. Nei diciassette anni di lavoro svolto con passione dal grande gruppo di lavoro del Giullare, che dedica tempo e amore al festival, tantissime sono state le compagnie in arrivo non solo da tutta Italia ma anche dall’estero, ospitate dal centro Jobel di Trani, cuore pulsante della manifestazione che già si prepara alla nuova edizione, durante la settimana del contest teatrale. Grande novità di quest’anno però sarà l’anima itinerante del Festival che viaggerà in tante città che hanno dimostrato di voler valorizzare il patrimonio culturale della manifestazione cresciuta di anno in anno attraverso il lavoro di promozione e sensibilizzazione che ha contato solo sulla forza del teatro e dell’arte in tutte le sue forme, sviluppando il talento di ogni persona sul palco trattandola come artista, potenziando le peculiari potenzialità di ciascun individuo.

Anche per questa edizione sono tante le dimostrazioni di apprezzamento da parte delle istituzioni e non solo, che per la prima volta in questa edizione toccherà tante altre città. Lo dimostrano patrocini della Presidenza Regione Puglia, Puglia Culture, Learning Sciences Institute dell’Università di Foggia, centro servizio volontariato di Bari e del Garante delle persone con disabilità della Regione Puglia e Rai per la Sostenibilità Esg che, come di consueto, darà risalto mediatico nazionale all’evento. Per la prima volta nella sua storia il Giullare non avrà il sostegno del patrocinio di Trani, ma potrà contare su tanti altri comuni che credono nel progetto Giullare. Per ogni ulteriore informazione le pagine social del Festival Il Giullare seguiranno ogni aggiornamento.