Festival di Sanremo 2025: favoriti e outsider

Il Festival di Sanremo 2025 è ormai alle porte, cresce l’interesse per le esibizioni musicali e si moltiplicano i pronostici su chi vincerà la 75esima edizione. In programma dall’11 al 15 febbraio nel leggendario Teatro Ariston, a condurlo sarà Carlo Conti, già in passato nella veste di presentatore della manifestazione. Sono stati svelati nei giorni scorsi i volti noti del mondo dello spettacolo che affiancheranno il conduttore toscano.

I protagonisti delle cinque serate del Festival

Ad esclusione della prima serata per cui si attende qualche amico a sorpresa del presentatore, sono stati annunciati i co-conduttori per le altre quattro. La seconda vedrà la presenza di Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, nella terza invece ci saranno Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone. La quarta serata, dedicata alle cover, avrà alla co-conduzione Geppi Cucciari e Mahmood mentre nell’ultima della finalissima, ad affiancare Carlo Conti troveremo Alessandro Cattelan e Alessia Marcuzzi.

I cantanti in gara

L’edizione 2025 del Festival di Sanremo vedrà sul palco dell’Ariston un mix di artisti affermati e promesse della musica italiana. Tra i big in gara spiccano nomi di grande rilievo come Giorgia e Achille Lauro, a cui si aggiungono volti noti della scena pop e indie, come Elodie e Coma Cose, pronti a contendersi i primi posti in classifica. La varietà di generi rende questa edizione particolarmente imprevedibile. Tra gli altri volti noti presenti segnaliamo Noemi, Michielin, Gaia, Fedez e Massimo Ranieri.

I favoriti per la vittoria

Secondo le ultime quote disponibili, Giorgia emerge come la principale favorita per la vittoria del Festival. La sua straordinaria carriera e la recente esposizione mediatica, grazie alla partecipazione come giudice a X Factor, hanno rafforzato la sua posizione tra i possibili vincitori. Oltre a Giorgia, anche Olly e Achille Lauro sono tra i principali candidati alla vittoria. Le loro esibizioni carismatiche hanno conquistato sia il pubblico che gli esperti. Secondo le ultime previsioni sulle scommesse Festival di Sanremo, le loro quote sono rispettivamente 3.85, 4.00 e 7.00.

Possibili outsider

In aggiunta ai favoriti, ci sono diversi cantanti che potrebbero sorprendere e raggiungere il podio. Tra questi segnaliamo Irama, Elodie e Rocco Hunt. Sono tre nomi da tenere d’occhio, le loro quote rispecchiano la possibilità concreta di piazzarsi tra i primi tre, oscillando tra 7.00 e 14.00. Tre nomi affermati che hanno dimostrato una crescita costante nel panorama musicale italiano negli ultimi anni, proprio per questo potrebbero riservare delle sorprese durante le serate del Festival. Ricordiamo che il vincitore della 75esima edizione rappresenterà l’Italia al prossimo Eurovision Song Contest, in programma nel mese di maggio a Basilea.