Fiera del Libro: Emiliano, Iacchetti, Canfora e Bosso tra gli ospiti della XVII^ edizione

«Il cartellone di quest’anno contiene grandi nomi e sono sicuro che darà un grande contributo all’offerta culturale di questa città, il che mi rende particolarmente orgoglioso di essere cerignolano e del ruolo che ricopro». Con queste parole, Savino Zaba ha annunciato ieri sera, in collegamento telefonico da Roma, gli ospiti della XVII^ edizione della Fiera del Libro, della quale il noto conduttore radiofonico cura la direzione artistica assieme a Roberto De Candia e allo staff di Oltrebabele, che avrà luogo nei giorni 25, 26 e 27 settembre a Palazzo Fornari. Il parterre 2026 non delude le attese, dà ampio spazio alla storia e cultura locale, alle tematiche sociali che riguardano il territorio e, soprattutto, porterà a Cerignola importanti personalità del panorama politico, culturale, giornalistico e giuridico.

Tra gli ospiti della kermesse, venerdì 25, ci saranno l’ex governatore della Regione Puglia e magistrato Michele Emiliano, che presenterà il suo romanzo d’esordio “L’Alba di San Nicola” (Solferino), e il Presidente emerito del Senato ed ex magistrato Pietro Grasso, il quale racconterà la sua prospettiva del maxi-processo a Cosa Nostra negli anni ’80, riportata in “U Maxi. Dentro il processo a Cosa Nostra” (Feltrinelli). Sabato 26, sarà il turno del vignettista Federico Palmaroli, creatore della nota pagina “Le più belle frasi di Osho”, e del giornalista Marino Bartoletti. Chiuderà la seconda giornata l’esibizione del trombettista jazz Fabrizio Bosso, accompagnato dal pianista barese Bruno Montrone.

L’indomani saliranno sul palco di Palazzo Fornari il prof. Luciano Canfora, con il suo saggio “La parabola della repubblica”, edito da Sellerio, e i giornalisti Luca Sommi (Il Fatto Quotidiano, autore e conduttore di “Accordi e Disaccordi” sul Nove) e Ferruccio de Bortoli, già direttore del Corriere della Sera. In conclusione, Enzo Iacchetti: attore, autore, comico e volto noto di “Striscia la Notizia”, che presenterà la sua autobiografia “25 minuti di felicità (Senza mai perdere la malinconia)”, edita da Bompiani.

Tra le novità della XVII^ edizione, da segnalare la collaborazione della Fiera con il Servizio LIS, che metterà a disposizione un servizio di interpretariato per le persone non udenti nel corso degli appuntamenti serali, e la partnership con “Distese di grano”, progetto cui prendono parte varie realtà culturali locali e il Comune di Cerignola, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall’UE, che animerà gli spazi di Palazzo Fornari.

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