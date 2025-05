Flv Cerignola al turno successivo playoff, battuta Trepuzzi anche al ritorno

La Flv Cerignola avanza al turno successivo dei playoff promozione di serie C, battendo anche al pala “Tatarella” 3-0 il Trepuzzi Volley (25-22; 25-20; 25-21 i parziali). Coach Dilucia ha schierato inizialmente il 6+1 composto da: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Rivarola laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Valecce libero. De Vitis ha risposto con: Abbracciavento in regia e Ascalone sulla diagonale; Mazzotta e Ciriani di banda; De Pascalis e Bove sottorete, con Manieri in difesa. Trepuzzi meglio in avvio (3-5), sul 5-9 il tecnico di casa chiama timeout per la partenza contratta e difficoltosa delle sue ragazze: la mossa ha i suoi effetti, Rivarola e Novia recuperano tre lunghezze e l’aggancio si concretizza a quota 13. Sorpasso di Martinelli e controsorpasso ospite, di nuovo Flv avanti e minibreak a firma Novia: l’opposto fa 20-16, le salentine però tornano in parità e mettono la freccia (21-22). Da lì in poi le ofantine ne mettono quattro di fila, andando al primo cambio di campo.

4-0 Flv in avvio di secondo parziale, Martinelli è la solita certezza in prima linea: Trepuzzi non demorde e pareggia (pari 8). Piarulli due volte consecutive per l’11-9, Rivarola aumenta il distacco di uno: rossogialloblù a mantenere un margine fra i due e tre punti, Mansi di fino per il 17-13 e Martinelli trova un bel lungolinea, solo che le biancazzurre limano il divario, portandosi sul 20-18; Martinelli e Mansi certificano la conquista del set e la qualificazione. A questo punto Dilucia provvede a cambi dall’inizio del terzo periodo: Lupi, Arcieri e Diciolla rilevano rispettivamente Novia, Martinelli e Mansi. Padrone di casa che vanno sul 4-0, leccesi che mettono il naso avanti (5-7): nuova parità a quota 9 e c’è l’ingresso anche del secondo libero De Salvo. Ace di Diciolla per l’11-10 e cerignolane in controllo: Lupi e Diciolla realizzano per il 20-17, la resistenza delle salentine (arrivate sul 20 pari) viene definitivamente piegata da Rivarola e da due servizi vincenti consecutivi di Diciolla, poi ancora l’argentina mette fine al match.

Superato il primo scoglio, la Flv affronterà l’Aurora Volley Brindisi nella prossima eliminatoria: andata in casa e ritorno in trasferta, contro una formazione che ha terminato il suo girone in seconda piazza ed ha eliminato ieri Trani. Un confronto dal coefficiente di difficoltà più alto, ofantine comunque determinate a giocarsela al meglio, provando a continuare il proprio cammino.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 4, Novia 8, Martinelli 13, Rivarola 8, Piarulli 8, Mansi 5, Lupi 5, Arcieri 3, Diciolla 4, Valecce (L1), De Salvo (L2).