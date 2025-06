Flv Cerignola, Bentornata! Il 3-1 in gara 2 su Monteroni vale la vittoria dei playoff

L’apice di una impresa autentica, coronando un percorso straordinario: la Flv Cerignola ha battuto anche in gara 2 le Leo Constructions Monteroni, con il 3-1 al pala “Tatarella” (25-21; 25-16; 22-25; 25-22 i parziali), vincendo i playoff di serie C e conquistando così la promozione in B2. Coach Dilucia ha confermato l’abituale 6+1, composto da: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Progna ha risposto dall’inizio con: Lerario al palleggio e Romano sulla diagonale; Refolo e De Nigris di banda; Barba e Corsaro sottorete, con D’Onofrio in difesa. Si parte con un 4-2 per la Flv, le salentine però agganciano e sorpassano: Piarulli due volte di fila per l’8-6, sul 9-10 dentro Rivarola per Novia fra le padrone di casa. Monteroni va sul 10-13, 14-15 di Piarulli ma l’ace di Corsaro vale il 14-17 e sul punto successivo delle rivali Dilucia chiama timeout. Parità a quota 19, Mansi a muro mette la freccia ace Piarulli per il 21-19, Puro per il 23-21: servizio vincente di Rivarola per tre set point, subito concretizzato per l’attacco out di Vermiglio, nel frattempo subentrata fra le ospiti.

Le ofantine continuano a spingere: 5-2 Martinelli, ace Novia per l’8-4: il sestetto di Dilucia non si concede pause e allunga ancora in maniera decisa, sul 16-9 Rivarola rientra stavolta per Valecce. Piarulli mette giù il 19-9, la gestione non vede cali con Rivarola a consegnare nove palle per il doppio vantaggio: alla seconda opportunità è tempo di nuovo cambio di campo. Le padrone di casa sembrano decise ad archiviare la pratica: Puro, Piarulli e Mansi per il 7-4, ma Monteroni è formazione caparbia nel tornare sotto e scavalcare con Romano e Corsaro (7-9). Ancora Rivarola per Valecce, Mansi accorcia e servizio di Rivarola per l’11-12: +3 delle leccesi sul 15-18, Novia firma il 19 pari ma il team di Progna piazza un altro break (20-23). Il muro di Martinelli per il 22-23, Vermiglio dall’altra parte riapre il conto dei set.

Nella quarta frazione, ancora una partenza felice delle rossogialloblù, con una Piarulli strepitosa e una Martinelli sempre efficace (10-7): le biancorosse con Romano non ci stanno (10-11), sul 14 pari il solito cambio Rivarola-Valecce. Piarulli a muro e in primo tempo per il +2, Martinelli di fino e un ace per portare il punteggio sul 18-14: Vermiglio dai nove metri insiste (19-18), Mansi ferma la serie ma è 20 pari, poi 23-21 per una infrazione di Monteroni. Martinelli per due match point e non è un caso che capitan Puro, con un servizio a toccare il nastro e a cadere lentamente sul parquet, chiuda il match liberando la gioia di un palazzetto gremito.

Dopo solo un anno, la Flv Cerignola torna nel volley nazionale: un risultato incredibile e forse insperato, che però è assolutamente meritato e ripaga del gran lavoro svolto in questi mesi dal tecnico Dilucia e dalle sue atlete. Una rincorsa in campionato con il terzo posto finale e una fase playoff con otto gare giocate in venti giorni, all’insegna di compattezza, valore e spirito di squadra. Seconda promozione stagionale al femminile per la pallavolo ofantina, in una annata indubbiamente da ricordare.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 9, Novia 6, Martinelli 20, Valecce 1, Piarulli 22, Mansi 12, Rivarola 4, Di Schiena (libero).