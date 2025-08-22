Flv Cerignola e Viola Valecce ancora insieme, con un ritorno alle origini

Un’altra conferma per la FLV Cerignola, che sta completando la rosa per il campionato di serie B2: indosserà ancora i colori rossogialloblù anche Viola Valecce. Classe 1998, nella scorsa stagione è arrivata a campionato in corso, disimpegnandosi assai bene nel ruolo di laterale, fornendo il suo indubbio contributo alla promozione. Esempio di dedizione, grande disponibilità e passione autentica per il volley, nella nuova avventura della società cerignolana vedrà il ritorno al suo ruolo originario, quello di libero. Affiancherà come baluardo di seconda linea Noemi Di Schiena, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza maturata nei trascorsi di Castellana Grotte, Pvg Bari e Gioia del Colle, fra gli altri, oltre ad aver già vissuto la quarta serie con l’allora Libera Virtus, ottenendo il salto in B1 nel 2016/2017. Determinata e grintosa, Viola e la dirigenza non hanno avuto dubbi nel proseguire il cammino.

«Felicissima di essere stata riconfermata in questa squadra, dopo una stagione speciale culminata con la vittoria del campionato. Ringrazio la società e l’allenatore per la fiducia data e per avermi fatto sentire a casa sin dal primo giorno – afferma Valecce -. Quest’anno torno nel mio ruolo originario, dopo una parentesi da banda, e sono pronta a dare il massimo per costruire, insieme, una nuova stagione da ricordare. A presto!». Il gruppo che sarà a disposizione di mister Cosimo Dilucia è quasi ultimato: manca poco inoltre per la ripresa delle attività e l’inizio della preparazione.