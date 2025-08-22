Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeSportFlv Cerignola e Viola Valecce ancora insieme, con un ritorno alle origini

    Flv Cerignola e Viola Valecce ancora insieme, con un ritorno alle origini

    La giocatrice classe 1998 di nuovo nel ruolo di libero, dopo aver dato il contributo alla promozione rossogialloblù occupando la posizione di banda

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Un’altra conferma per la FLV Cerignola, che sta completando la rosa per il campionato di serie B2: indosserà ancora i colori rossogialloblù anche Viola Valecce. Classe 1998, nella scorsa stagione è arrivata a campionato in corso, disimpegnandosi assai bene nel ruolo di laterale, fornendo il suo indubbio contributo alla promozione. Esempio di dedizione, grande disponibilità e passione autentica per il volley, nella nuova avventura della società cerignolana vedrà il ritorno al suo ruolo originario, quello di libero. Affiancherà come baluardo di seconda linea Noemi Di Schiena, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza maturata nei trascorsi di Castellana Grotte, Pvg Bari e Gioia del Colle, fra gli altri, oltre ad aver già vissuto la quarta serie con l’allora Libera Virtus, ottenendo il salto in B1 nel 2016/2017. Determinata e grintosa, Viola e la dirigenza non hanno avuto dubbi nel proseguire il cammino.

    «Felicissima di essere stata riconfermata in questa squadra, dopo una stagione speciale culminata con la vittoria del campionato. Ringrazio la società e l’allenatore per la fiducia data e per avermi fatto sentire a casa sin dal primo giorno – afferma Valecce -. Quest’anno torno nel mio ruolo originario, dopo una parentesi da banda, e sono pronta a dare il massimo per costruire, insieme, una nuova stagione da ricordare. A presto!». Il gruppo che sarà a disposizione di mister Cosimo Dilucia è quasi ultimato: manca poco inoltre per la ripresa delle attività e l’inizio della preparazione.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Politica

    Bufera sulle parole di Romano, la condanna da parte di FdI e Forza Italia

    «Dal Pd di Cerignola solo attacchi al Governo Meloni e nessuna assunzione di responsabilità...
    Calcio

    Audace Cerignola, ingaggiato il centrocampista Gaetano Vitale

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni...
    Italia

    Come trasformare la comunicazione visiva in un asset strategico nel contesto lombardo

    I dati forniti da CNA Lombardia per il Secondo Focus 2025 parlano di una...
    Attualità

    L’Associazione Commercianti chiede l’inclusione di Cerignola nel “Progetto Caivano”

    L’Associazione Commercianti di Cerignola ha inviato tramite PEC (protocollo n° 39063 del 12-08-2025) al...
    Sport

    Classe e potenza per la Flv Cerignola, con l’arrivo di Alessandra Iacca

    La FLV Cerignola cala il poker sul tavolo dei nuovi acquisti, annunciando di aver...
    Politica

    Cori razzisti a Cerignola, La Salandra: «Inaccettabili. Verona colpevole, Figc e Lega Serie A intervengano»

    «Quanto accaduto allo Stadio Monterisi di Cerignola durante la gara di Coppa Italia contro...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Politica

    Bufera sulle parole di Romano, la condanna da parte di FdI e Forza Italia

    «Dal Pd di Cerignola solo attacchi al Governo Meloni e nessuna assunzione di responsabilità...
    Calcio

    Audace Cerignola, ingaggiato il centrocampista Gaetano Vitale

    La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni...
    Italia

    Come trasformare la comunicazione visiva in un asset strategico nel contesto lombardo

    I dati forniti da CNA Lombardia per il Secondo Focus 2025 parlano di una...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)