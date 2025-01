Flv Cerignola, il successo sul Maxima Volley vale l’accesso ai quarti di coppa Puglia

Il girone d’andata si è chiuso con un successo per la FLV Cerignola, superato 3-0 il Maxima Volley al pala “Tatarella” (25-16; 25-21; 25-16 i parziali). Coach Dilucia sceglie il 6+1 composto da: Puro in regia e Novia sulla diagonale; Martinelli e Valecce laterali; Lupi e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Le ofantine cominciano il match in maniera un po’ contratta, mentre le baresi si segnalano per una arcigna difesa: pian piano aumenta il ritmo con un vantaggio ampio, ci sono anche gli ingressi nel finale di Arcieri, Diciolla e Massafra. Nel corso del secondo set, piccolo passaggio a vuoto delle rossogialloblù, che fanno scappare via Casamassima sul 6-12: c’è Piarulli in posto 3 e la mossa ha il merito di far ritrovare equilibrio e sinergie. La difesa con Valecce e Di Schiena chiude i varchi, Puro aziona in prima linea Novia e Martinelli, il doppio vantaggio si concretizza.

La terza frazione ricalca invece il copione della prima, con Cerignola a comandare con largo margine: Arcieri, Iungo e Diciolla sul rettangolo di gioco per conquistare altri tre punti. La vittoria vale ancor più perché la FLV sale al quarto posto in classifica e, di conseguenza, si qualifica per i quarti di finale di coppa Puglia, in programma nel prossimo weekend. L’avversario sarà il Monteroni, prima classificata al giro di boa nel girone B. Una rincorsa lunga, appassionante e a suon di affermazioni, che premia impegno e abnegazione quotidiani di mister Dilucia e delle sue ragazze.