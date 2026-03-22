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    Flv Cerignola, la salvezza è ufficiale con il 3-0 inflitto al Pescara

    Le rossogialloblù certificano la permanenza con sei turni di anticipo, grazie alla quarta vittoria consecutiva

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    La Flv Cerignola non si è lasciata sfuggire l’occasione per celebrare la salvezza matematica, battendo 3-0 al pala “Tatarella” la Sirdeco Volley Pescara (25-14; 25-15; 25-15 i parziali), centrando l’obiettivo con sei turni di anticipo. Coach Dilucia ha schierato inizialmente il 6+1 composto da: Puro in regia e Fanelli sulla diagonale; Giometti e Martinelli laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Dall’altra parte, Pupi ha risposto con: Cecilia Di Norscia al palleggio e Barletta opposto; Vermiglio e De Berardinis di banda; Malloni ed Emma Di Norscia centrali, più Nespoli in difesa. Dopo un avvio favorevole alle padrone di casa, le pescaresi si mettono in scia, agganciano e mettono la freccia con l’ace di Barletta, portandosi perfino sul 5-8: Dilucia spende ovviamente il timeout per richiamare le sue ragazze alla massima attenzione. Muro di Piarulli sul 9-10, Giometti pareggia e a seguire le ofantine si rimettono a condurre: Fanelli per il +2 (14-12), servizio vincente di Piarulli per il 17-12, Mansi perfeziona il deciso allungo. Sul 22-13 c’è Rivarola per Giometti, è Martinelli a porre fine al primo set.

    Al rientro sul rettangolo di gioco, conferma per Rivarola in posto 4: la laterale italoargentina a segno due volte, così come Fanelli dai nove metri e punteggio sul 6-0. Vermiglio spinge dal servizio (6-5), poi Cerignola pur senza strafare assume in maniera salda il comando (15-6), sfruttando le offensive di Fanelli e Martinelli. Preso il largo, è Piarulli a mandare le squadre al secondo cambio di campo. La terza frazione parte con un 6-3 per le rossogialloblù, in versione pilota automatico: abruzzesi volenterose, ma che pagano numerosi errori, in costruzione ed in difesa. In prima linea invece le locali mantengono efficacia, il match è chiuso da Mansi a muro.

    Facendo il suo dovere ed evitando l’insidia di prendere sottogamba l’incontro, la Flv ha potuto festeggiare la permanenza, in un torneo comunque condotto sempre in tranquillità e mai invischiata nelle zone basse di classifica. Diventano 36 i punti totali, ora per Martinelli e compagne un segmento conclusivo di stagione nel quale provare a risalire ancora, a partire dalla trasferta di sabato prossimo, contro la Fiamma Torrese penultima.

    Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

    Puro 3, Fanelli 12, Giometti 1, Martinelli 12, Piarulli 8, Mansi 7, Rivarola 7, Di Schiena (L).

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