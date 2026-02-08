Contattaci al 3286684015
    Flv Cerignola, parte bene il girone di ritorno: superata 3-1 la Faam Matese

    Le rossogialloblù rispondono bene ad un terzo set opaco e ottengono la seconda vittoria consecutiva: diventano 23 i punti in classifica

    SportVolley

    Pubblicato il

    da Emanuele Parlati
    Tempo di lettura previsto: 2 min.

    Nella prima giornata di ritorno del girone I di B2, la Flv Cerignola sfrutta il fattore campo e batte al pala “Tatarella” 3-1 la Faam Matese (25-16; 25-17; 15-25; 25-20 i parziali). Coach Dilucia sceglie il 6+1 formato da: Trinca in regia e Fanelli opposto; Giometti e Martinelli laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Scappaticcio ha risposto con: Vendramini al palleggio e Raquel Ascensao sulla diagonale; Jotov e Avecone di banda; Marlene Ascensao e Pagliaroli sottorete, con Rinaldi in difesa. Due volte Martinelli e Mansi per il primo strappo della gara (7-4), ma le ospiti tornano a -1 (8-7) prima che Martinelli vada di potenza per mantenere il break. La Flv custodisce un minimo vantaggio che, a partire dall’ace di Giometti con l’aiuto del nastro, prende ad allargarsi (13-9): Martinelli imperversa in prima linea (18-11), aiutata da Mansi con un muro e fast efficace. Sul 23-13 torna Iacca almeno al servizio dopo lo stop per infortunio, dieci set point per le ofantine, la terza occasione è buona per andare al primo cambio di campo.

    Al rientro sul parquet è 2-3 Matese, ma subito c’è il sorpasso delle padrone di casa (5-4), poi Martinelli implacabile per l’8-6 e con un servizio vincente porta il punteggio sul 10-7, cui segue il muro di Giometti su Pagliaroli. Il sestetto di Dilucia è molto abile nel fondamentale del muro, mentre Di Schiena si produce in alcune difese eccellenti (15-9): Trinca a segno in palleggio per il 17-11, le campane cambiano interpreti senza particolare esito. Sul 19-11 ingresso per Puro e Rivarola per Cerignola, le rossogialloblù scappano ulteriormente: un errore in battuta delle avversarie consegna il doppio vantaggio. Nella terza frazione, Valecce si alterna con Di Schiena in seconda linea, la Faam Matese parte con un 1-4 che diventa di lì a poco 2-7 in ragione del calo di concentrazione nella metà campo cerignolana. Dopo un altro punto ospite, Puro rientra in regia e la Flv prova a reagire, spingendosi sul 10-14: c’è anche Rivarola per Fanelli, solo che le casertane tornano a dirigere le operazioni senza indugi (13-19) impedendo ulteriori riavvicinamenti, approfittando dello spaesamento rivale e portando la sfida al quarto set.

    Torna Trinca e le ofantine piazzano presto un 4-1 che causa l’immediato timeout di Scappaticcio: insistendo parecchio alla battuta (8-2), Cerignola fa diventare le biancoverdi molto fallose (12-5). Giometti a muro per il 15-6, evidenza di scioltezza e sicurezza ritrovate da parte della formazione di casa. Matese comunque recupera alcune lunghezze (20-14), costringendo Piarulli e compagne a non distrarsi sino all’ultimo: sei palle match, chiude Martinelli alla terza opportunità.

    Seconda affermazione consecutiva interna per la Flv, diventano 23 punti in classifica con un riavvicinamento alle squadre che precedono: terzo parziale a parte, la prestazione delle rossogialloblù è stata solida, confermando una certa crescita esibita nelle ultime settimane. Nel prossimo turno, domenica prossima, è in calendario la trasferta a Napoli contro il Volley World, ieri sconfitto al tie break dalla Fiamma Torrese.

    Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

    Trinca 2, Fanelli 8, Giometti 20, Martinelli 16, Piarulli 9, Mansi 8, Iacca, Puro, Rivarola, Di Schiena (L1), Valecce (L2).

