    Flv Cerignola sconfitta da Arabona, successo meritato delle abruzzesi

    Si ferma a tre la striscia di vittorie di fila per le rossogialloblù, in una prova troppo a corrente alternata

    da Emanuele Parlati
    Nella nona giornata del girone I di serie B2, la Flv Cerignola è stata sconfitta a Manoppello Scalo dall’Innova Arabona 3-0 (25-22; 25-28; 25-17 i parziali). Coach Dilucia ha riproposto inizialmente il 6+1 formato da: Trinca al palleggio e Fanelli sulla diagonale; Giometti e Martinelli di banda; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Cesarone ha risposto con: Di Diego in regia e Bruni opposto; Orlando e D’Orazio laterali; Marku e Mirabilio sottorete, con Marcucci in difesa. Si parte con un 5-2 per Arabona, Giometti pareggia per un controbreak ospite e un attacco out avversario segna il 6-7: arriva il sorpasso locale a firma Bruni, le abruzzesi allungano sino al 13-9 rivelandosi molto efficaci con le attaccanti di posto 4. Sul 18-13 Dilucia inserisce Puro per Trinca, le padrone di casa continuano a spingere, fuggendo sul +8 (21-13): le ofantine innescano una rimonta con Martinelli (23-20) e annullano due set point, un servizio a rete di Martinelli manda le squadre al cambio di campo.

    Resta Puro a dirigere il gioco nella Flv, ace di Orlando per il 4-2: Giometti, Piarulli e Puro per il 4-6, con una fase punto a punto della sfida e ora l’una, ora l’altra squadra a comandare, seppur di misura. L’Innova va sul 14-12, poi 16-13 con l’esibizione di una difesa ad altissimi livelli e notevole efficacia in prima linea e dai nove metri, specie con Orlando: il divario si dilata progressivamente e si va al terzo set. Nel quale regna l’equilibrio nelle fasi iniziali: sul 7 pari nelle rossogialloblù modifica della diagonale con Trinca e Rivarola per Puro e Fanelli. Martinelli murata per il 9-7, il sestetto teatino mantiene il controllo delle operazioni. Rientrano Puro e Fanelli sul 14-10, si assiste ad un recupero che consente di limare alcune lunghezze (16-14), tanto da causare il timeout dell’allenatrice di casa. Arabona riaccelera il passo (19-14) e non lascia più spazio a Cerignola, vincendo con pieno merito e segnando l’ultimo punto con la scatenata Orlando.

    Era un test difficile alla vigilia e lo svolgimento del match lo ha confermato in pieno: Innova seconda in classifica non per caso, Flv sottotono e senza continuità per impensierire più a lungo le rivali. Si ferma a tre la serie di vittorie consecutive della formazione di Dilucia, attesa nel prossimo turno da Salerno, nel secondo impegno esterno di fila.

    Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

    Trinca, Fanelli 5, Giometti 14, Martinelli 11, Piarulli 8, Mansi 3, Puro 2, Rivarola, Di Schiena (L).

