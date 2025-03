Flv Cerignola, successo in scioltezza sulla Polis Corato (3-0)

Nella giornata numero 17 del girone A di serie C, la Flv Cerignola si sbarazza facilmente della Polis Corato al pala “Tatarella”, vincendo per 3-0 (25-13; 25-13; 25-15 i parziali). Coach Dilucia ha schierato la solita formazione: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Il duo D’Oria-Passaro ha risposto inizialmente con: Galasso alzatrice e Fumarola sulla diagonale; Guerra e Lopopolo di banda; Lobasso e Carenza sottorete, con Berardi libero. La fase iniziale punto a punto è spezzata da Martinelli e Mansi (8-5), mentre l’ace di Puro sortisce il primo timeout ospite (10-6). Le ospiti accorciano a -1 (12-11), poi le ofantine piazzano un nuovo consistente allungo: sul 21-13, Rivarola per Valecce e a seguire entra anche Arcieri, per un set chiuso con ampio margine.

Mansi firma il 5-3, servizio vincente di Piarulli per una Flv sospinta dalle sue centrali: Corato però trova lo spunto per la parità a quota 6 prima e per il sorpasso poi con Lopopolo. Due muri di Novia per il controsorpasso, con le padrone di casa a prendere margine con il turno al servizio di Puro (14-7) e che scappano via: dentro Massafra sul 22-12, Piarulli manda le squadre al secondo cambio di campo. Attiva Novia in prima linea, vantaggio gestito dalle rossogialloblù con i punti dell’opposto e di Martinelli: proseguono gli innesti dalla panchina, un bel giro in battuta della subentrata Diciolla porta al 19-8. Nello spezzone conclusivo del match, spazio anche per il secondo libero De Salvo e tre under sul rettangolo di gioco: il primo tempo di Piarulli archivia la pratica.

Ottava affermazione consecutiva (nove compresa la coppa Puglia) per una Flv brava a rendere meno probante il compito, incanalando subito la gara nel giusto verso. Sono 39 adesso i punti in classifica per il sestetto di Dilucia, atteso sabato prossimo dalla trasferta in casa della Dinamo Molfetta.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 4, Novia 14, Martinelli 13, Valecce 1, Piarulli 15, Mansi 8, Rivarola 3, Arcieri 1, Massafra, Diciolla, Di Schiena (L1), De Salvo (L2).