Flv Cerignola vittoriosa in casa del Don Milani Volley (0-3)

Ancora una vittoria per la Flv Cerignola, nella 20^ giornata del girone A di serie C: 0-3 al Don Milani Volley (12-25; 16-25; 14-25 i parziali). Coach Dilucia ha schierato inizialmente il 6+1 composto da: Puro in regia e Novia opposto; Martinelli e Valecce laterali; Piarulli e Mansi centrali, più Di Schiena libero. Nocera ha scelto invece: Letizia Aiuola in regia e Bruno sulla diagonale; Vittoria Aiuola e Pilone di banda; Virtuoso e Minenna sottorete, con Rotondo in difesa. Si parte con uno 0-5 in favore delle ospiti, le baresi vanno sul 3-5 poi altro allungo della Flv in virtù di alcuni errori avversari, tanto da causare l’interruzione del tecnico locale sul 3-12. Ottimo turno in battuta di Martinelli, Mansi precisa in posto 3: sul 4-17 c’è l’ingresso di Rivarola per Valecce, seguito dagli innesti di Lupi e Iungo: è proprio Lupi a mandare le squadre al primo cambio di campo.

Don Milani leggermente meglio in avvio di secondo set (4-3): sorpasso, controsorpasso e mini break delle padrone di casa (7-5). Parità a quota 8, le ofantine trovano lo spunto con il muro di Piarulli, l’ace di Valecce ed il lungolinea di Martinelli (9-15). Il sestetto di Dilucia gestisce (13-19) e si porta sul doppio vantaggio grazie al tocco di seconda vincente di capitan Puro. Rivarola per Valecce dall’inizio della terza frazione per le rossogialloblù, con andamento equilibrato e punto a punto: è Martinelli a siglare il primo piccolo solco (8-10) che dà il via alla costruzione di un divario via via ingrandito con il servizio di Piarulli e il muro di Mansi (10-16). Sul 13-19 spazio dai nove metri anche per Diciolla, conservando il margine e accelerando nel finale, il punto diretto di Lupi in battuta sancisce la fine dell’incontro.

Una prestazione impeccabile da parte della Flv, adattatasi subito ad una cornice di gioco angusta e non abituale, impedendo alle volenterose e determinate giovani rivali di poter prendere fiducia nel corso del match. Undicesima vittoria consecutiva in campionato, in classifica sono ora 48 i punti di Novia e compagne, che domenica prossima ospiteranno Acquaviva al pala “Tatarella”.

Di seguito il tabellino della Flv Cerignola, con le giocatrici andate a referto ed i relativi punti realizzati:

Puro 2, Novia 11, Martinelli 18, Valecce 2, Piarulli 11, Mansi 6, Rivarola 2, Lupi 3, Iungo, Diciolla, Di Schiena (libero).