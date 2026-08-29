Foggia, auto di servizio parcheggiata a San Giovanni Rotondo: sospeso il direttore sanitario Asl

È l’utilizzo di un’auto di servizio il centro del procedimento disciplinare che riguarda Leonardo Miscio, direttore sanitario della Asl di Foggia. Il dirigente è stato sospeso per due mesi dopo che la vettura aziendale a lui affidata sarebbe stata parcheggiata anche al di fuori dell’orario di servizio nella sede del Dipartimento di salute mentale di San Giovanni Rotondo.

Miscio, 62 anni, è direttore medico degli ospedali di Manfredonia, San Severo e Cerignola, incarico dal quale si trova in aspettativa dopo la nomina, avvenuta ad aprile, alla direzione sanitaria dell’azienda sanitaria foggiana.

Secondo quanto riportato dalla fonte, una segnalazione trasmessa quando la Asl era ancora guidata dall’ex direttore generale Antonio Nigri aveva evidenziato la presenza della Citroën C3 aziendale nel cortile della struttura di San Giovanni Rotondo. L’acquisizione dei cartellini avrebbe inoltre mostrato che il dirigente timbrava nella sede del comune in cui risiede, mentre il suo incarico medico riguarda i tre ospedali della provincia.

La questione ruota intorno alla possibilità, per un dirigente sanitario, di lasciare l’auto di servizio in una sede diversa da quella di lavoro quando questa si trova nel comune di residenza. Poiché Miscio è in aspettativa, gli effetti della sospensione risultano sospesi. Il direttore sanitario ha comunque impugnato il provvedimento davanti al giudice del Lavoro.