Foggia, disagi ai servizi igienici della sede universitaria di via Caggese: la denuncia di un corsista

È un problema che pare trascinarsi da tempo e che via via crea inconvenienti sempre maggiori. I corsisti del percorso post universitario del TFA (Tirocinio Formativo Attivo) sostegno di Foggia, che ha sede nei locali del Dipartimento di Economia dell’Università, in via Romolo Caggese, avrebbero infatti seri disagi per quanto riguarda l’accesso ai servizi igienici. A sollevare l’attenzione sulla questione è un frequentante, rivoltosi a lanotiziaweb.it: «In una struttura quale l’Auditorium ‘Valeria Spada’ in via Caggese a Foggia, i bagni non sono resi agibili. Parliamo di 400 utenti, coloro i quali stanno seguendo questo corso post universitario e fra cui ci sono donne incinta, donne che allattano, persone che in questo periodo sono influenzate, costretti ad usare i bagni di plessi circostanti, che distano diverse decine di metri. Cosa per cui accade che prendano anche freddo e pioggia, tutto questo perché la direzione non rende disponibili i bagni dell’aula stessa».

Un disagio che è reso tale da alcune direttive che il corsista spiega: «I bagni dell’aula sono disponibili solo per il personale docente. Mentre gli altri, quelli destinati ai 400 studenti, non sono disponibili perché più volte si sono otturati. Questo è un fatto che viene addebitato agli utenti, in realtà è un disagio che si è manifestato già prima del corso TFA, perché ci sono dei problemi fognari pregressi e riconosciuti». Lo studente, in conclusione, pone l’accento su quello che è un paradosso: «Un bar che ospita un cliente per un caffè deve avere un bagno al proprio interno, mentre un Auditorium che ospita 400 persone, per 7-8 ore consecutive, non concede la disponibilità di accesso ai suoi bagni. C’è tanto malcontento e tengo a ricordare che per frequentare questo corso versiamo una cifra pari a circa 2800 euro».