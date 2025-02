Foggia, Frik: le caramelle dagli sconosciuti arrivano da centonove/novantasei

Saranno la presentazione e la degustazione di “Frik-le caramelle dagli sconosciuti” realizzate dall’ats La Fabbrica di Charlie al centro del prossimo appuntamento dei “Venerdì in Bottega” organizzati a Foggia negli spazi di “centonove/novantasei”. Libri, sapori, laboratori che hanno la finalità di favorire la conoscenza di autori/autrici, degustare prodotti del territorio, sostenere che l’inclusione sociale di chi vive in fragilità passa anche attraverso il lavoro, le relazioni, le possibilità. Come la produzione dolciaria che sarà condivisa venerdì 28 febbraio 2025, alle ore 18.30, nella bottega “centonove/novantasei”, in piazza Cavour n. 3.

L’evento, quindi, sarà un’occasione per conoscere il progetto e le finalità che stanno alla base di “Frik-le caramelle dagli sconosciuti”, realizzate dall’ats “La Fabbrica di Charlie”, compagine formata dalla cooperativa sociale Charlie fa surf, l’associazione di volontariato Servi Inutili, la Cioccolateria Bramo di Tommaso Perrucci e la cooperativa sociale Pietra di Scarto, con il sostegno della Caritas Diocesana di Cerignola-Ascoli Satriano. Anche in questo caso, protagonista dell’iniziativa è l’inclusione socio-lavorativa di minori che stanno realizzando percorsi di giustizia grazie alla collaborazione con l’Ufficio Servizio Sociale Minorenni di Bari. All’incontro sarà presente Gaetano Panunzio, presidente della cooperativa sociale “Charlie fa surf”, che racconterà il progetto che ha come destinatari ragazzi sia segnalati dall’Ussm di Bari, che intraprenderanno percorsi di reinserimento sociale attraverso il lavoro, sia ragazzi provenienti dal disagio sociale, proponendo loro percorsi di formazione e integrazione.

Al termine della presentazione sarà possibile degustare anche i Coccitacca, frollini con scorza d’arancia e cioccolato realizzati da Cotti in Fragranza, il laboratorio di prodotti da forno nato nel 2016 all’interno del carcere minorile Malaspina di Palermo. I “Venerdì in Bottega” si inseriscono nel programma di eventi culturali e sociali organizzati da “centonove/novantasei”, la bottega che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre/la rete di imprese per animare il territorio e favorire occasioni di incontro, riflessione e confronto.