Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotizieProvinciaFoggia, i Centri per l'Impiego con la 'San Giuseppe' contro il mobbing...

    Foggia, i Centri per l’Impiego con la ‘San Giuseppe’ contro il mobbing sul lavoro

    Il progetto europeo Talk2Me ha coinvolto operatori dei Centri per l'Impiego della provincia di Foggia e realtà del territorio attive con i lavoratori migranti

    Provincia

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Una collaborazione tra ARPAL Puglia-Ambito territoriale di Foggia e l’Associazione San Giuseppe di Cerignola ha dato il via a un’importante iniziativa volta a contrastare il mobbing nei luoghi di lavoro. L’attività rientra nel progetto europeo Talk2Me, finanziato dal programma Erasmus+, che vede il coinvolgimento di partner provenienti da Germania, Cipro, Portogallo, Romania e Turchia. Nell’ambito della collaborazione, sono stati organizzati tre incontri di sensibilizzazione, rivolti agli operatori dei Centri per l’Impiego di Foggia, Cerignola e San Severo, ai rappresentanti del mondo imprenditoriale e ai lavoratori più vulnerabili, in particolare i migranti. Obiettivo degli incontri: fornire strumenti operativi per riconoscere e affrontare situazioni di mobbing, accrescendo la consapevolezza sul tema e rafforzando la rete di supporto territoriale.

    Agli incontri hanno partecipato diverse realtà del territorio che operano nel campo dell’accoglienza e dell’inclusione dei migranti, tra cui Casa Sankara-Ghetto Out a San Severo, Villaggio don Bosco-Emmaus a Foggia e i centri di accoglienza gestiti dalla stessa Associazione San Giuseppe, impegnati quotidianamente in attività di ascolto, supporto e animazione sociale. Hanno inoltre partecipato gli sportelli dei Poli Sociali Integrati, attivati nell’ambito della seconda edizione del programma Su.Pr.Eme., il principale intervento nazionale contro il caporalato, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso il Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027. Gli sportelli, presenti nei comuni di Cerignola, San Severo, Manfredonia, Foggia e Lucera, offrono servizi di assistenza legale, sociale e lavorativa alle persone migranti. E ancora, il Sistema di Accoglienza Integrato “Solidale” di Stornara, il Centro per le Povertà di Cerignola, l’Associazione “I Sogni di Don Bosco” e l’APS Torniamo Umani, impegnata in iniziative culturali e sociali per l’integrazione.

    Gli incontri sono stati anche un’opportunità per presentare i risultati finali del progetto Talk2Me, condividere buone pratiche e promuovere un dialogo costruttivo tra istituzioni, imprese e comunità locali, con l’obiettivo comune di rendere i luoghi di lavoro più sicuri, equi e inclusivi.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Attualità

    I giovani della Diocesi impegnati il 4 ottobre nella Giornata Ecologica

    La Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, attraverso l’Ufficio di Pastorale giovanile-vocazionale e l’Azione Cattolica, è...
    Cronaca

    Cade un palo in viale Fratelli Rosselli

    Nel primo pomeriggio, un palo della pubblica illuminazione è caduto in viale Fratelli Rosselli,...
    Cultura

    Torre Alemanna, la “Rievocazione storica” conquista i visitatori in questo viaggio nel Medioevo

    Cavalieri Teutonici, artigiani, popolani, guerrieri saraceni e monaci, danzatori, falconieri, arcieri e tanto altro...
    Cultura

    Nuova edizione per il libro di Antonella Migliorati “Da mendicante a pellegrino”

    Dopo il successo della sua prima uscita, il libro "Da mendicante a pellegrino: Dio...
    Politica

    Il 3, 4 e 5 ottobre torna a Cerignola la Festa dell’Unità in villa comunale

    La Festa dell’Unità del Partito Democratico di Cerignola torna anche quest’anno nella splendida cornice...
    Calcio

    Il Cerignola semina tanto, ma raccoglie poco: 0-0 al Monterisi con il Catania

    Pareggio senza reti tra Cerignola e Catania, in un pomeriggio che regala un punto...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Attualità

    I giovani della Diocesi impegnati il 4 ottobre nella Giornata Ecologica

    La Diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, attraverso l’Ufficio di Pastorale giovanile-vocazionale e l’Azione Cattolica, è...
    Cronaca

    Cade un palo in viale Fratelli Rosselli

    Nel primo pomeriggio, un palo della pubblica illuminazione è caduto in viale Fratelli Rosselli,...
    Cultura

    Torre Alemanna, la “Rievocazione storica” conquista i visitatori in questo viaggio nel Medioevo

    Cavalieri Teutonici, artigiani, popolani, guerrieri saraceni e monaci, danzatori, falconieri, arcieri e tanto altro...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)