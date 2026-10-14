Prosegue per il quarto giorno la protesta in provincia di Foggia contro il caro carburante e l’aumento dei costi, in particolare per i prodotti agricoli. A Cerignola agricoltori, autotrasportatori e commercianti hanno partecipato a un corteo con mezzi pesanti e piccoli trattori, attraversando le vie del centro cittadino. In città restano attivi i presidi di via Melfi e della zona industriale. Alla mobilitazione hanno aderito anche diversi commercianti, molti dei quali hanno scelto di non aprire le saracinesche. Alla manifestazione è presente il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito.

La protesta coinvolge la città

Gli organizzatori hanno deciso di estendere la mobilitazione oltre le categorie direttamente interessate dai rincari, chiedendo il coinvolgimento dell’intera comunità. «Abbiamo deciso di coinvolgere tutta la città di Cerignola perché abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti». L’appello è rivolto non soltanto ad agricoltori e autotrasportatori, ma anche ai commercianti e ai cittadini. L’aumento dei costi riguarda il gas, l’energia elettrica e il carburante, mentre il peso maggiore si riflette sui prezzi sugli scaffali. La richiesta dei manifestanti è che il disagio arrivi alle istituzioni nazionali. «Aiutateci, scendete in piazza, manifestate perché deve arrivare la nostra voce a Roma».

Il sostegno del sindaco

Il sindaco Francesco Bonito ha dichiarato di essere vicino alle esigenze degli agricoltori e degli autotrasportatori, indicando nella richiesta di garanzie e di costi più accessibili una questione di portata nazionale. La protesta, a detta degli organizzatori ai nostri microfoni, proseguirà.