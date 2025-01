Foggia, “Venerdì in Bottega” con la crema di pomodori secchi liberata dalla mafia

Saranno la presentazione e la degustazione della crema di pomodori secchi realizzati sul bene confiscato alla mafia di Terra Aut, al centro del prossimo appuntamento dei “Venerdì in Bottega” organizzati a Foggia negli spazi di “centonove/novantasei”. Libri, sapori, laboratori che hanno la finalità di favorire la conoscenza di autori/autrici, degustare prodotti del territorio, capire che l’inclusione sociale di chi vive in fragilità passa anche attraverso il lavoro, le relazioni, le possibilità. Come la nuova produzione che sarà condivisa venerdì 24 gennaio 2025, alle ore 18.30, nella bottega “centonove/novantasei”, in piazza Cavour n. 3, un avamposto di cultura e sapori promosso dal consorzio di cooperative sociali Oltre/la rete di imprese, che sin dal nome vuole raccontare l’importanza e l’efficacia della legge 109/96, la normativa che consente la restituzione alla collettività delle ricchezze e dei patrimoni sottratti alle organizzazioni criminali favorendone il riutilizzo pubblico e sociale.

Beni, terreni, immobili che attraverso le attività di agricoltura generano un cambiamento delle persone e dei territori coinvolti, favorendo anche l’inserimento lavorativo di quanti provengono da situazioni di fragilità. Come la cooperativa sociale Altereco, che attraverso il racconto di Dora Giannatempo e Vincenzo Pugliese farà conoscere la crema di pomodori secchi realizzata sui terreni di Terra Aut. Un lavoro di agricoltura sociale che coinvolge anche persone affidate dall’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Foggia, favorendone in questo modo il reinserimento socio-lavorativo, e tirocini per i beneficiari del Reddito di Dignità della Regione Puglia.

Al termine della presentazione, quindi, sarà possibile assaggiare la crema di pomodori secchi accompagnata da un calice di vino “Rosso Libero-Michele Cianci” realizzato sull’altro bene confiscato alla mafia intitolato alla memoria di Michele Cianci gestito da Altereco. I “Venerdì in Bottega” si inseriscono nel programma di eventi culturali e sociali organizzati da “centonove/novantasei”, la bottega che vende prodotti etici, solidali e liberati dalle mafie per animare il territorio e favorire occasioni di incontro, riflessione e confronto.