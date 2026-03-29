Fondazione Veronesi a Cerignola: studenti protagonisti tra salute, sport e consapevolezza

Due giornate intense, partecipate e tutt’altro che formali: la presenza della Fondazione Umberto Veronesi in città si è trasformata in un vero momento di confronto con gli studenti, capaci di sorprendere per attenzione, curiosità e consapevolezza. L’iniziativa, ospitata nell’Aula Consiliare del Comune di Cerignola, ha coinvolto in due momenti distinti le scuole del territorio: nella prima giornata gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, nella seconda quelli delle scuole medie inferiori. Ed è proprio tra i più giovani che si è registrata una partecipazione particolarmente vivace. Domande puntuali, interventi spontanei e una sorprendente familiarità con concetti come proteine, grassi, equilibrio alimentare: i ragazzi hanno dimostrato di possedere già una base importante su cui costruire una maggiore consapevolezza, acquisita grazie alle buone pratiche riportate dalla dirigente scolastica Don Bosco-Battisti, Teresa Lapiccirella e oggi adottate nelle scuole. A guidarli in questo percorso la biologa nutrizionista Elena Dogliotti, supervisore scientifico della Fondazione Veronesi, che ha saputo tradurre temi complessi in un linguaggio semplice e diretto, offrendo indicazioni pratiche su quali alimenti privilegiare e come orientarsi nelle scelte quotidiane.

Accanto all’alimentazione, centrale anche il tema dell’attività fisica. Nel corso delle due giornate, le docenti Michela Carlucci (martedì 24 marzo) e Pia Tribuzio (mercoledì 25 marzo) hanno posto l’accento sul valore dello sport, non solo come strumento di benessere fisico ma come palestra di vita, capace di trasmettere regole, disciplina e senso di responsabilità. Un messaggio rafforzato anche dagli interventi istituzionali. Ad aprire la prima giornata è stato il sindaco Francesco Bonito, mentre nella seconda è intervenuta l’assessore allo Sport Teresa Cicolella, che ha annunciato nuove opportunità per i giovani del territorio, con la possibilità di avvicinarsi a discipline come la scherma e il tiro con l’arco. Entrambi hanno sottolineato come lo sport rappresenti molto più di un’attività fisica: uno strumento concreto per contrastare la dispersione scolastica e i fenomeni di devianza ma anche una leva di crescita personale e collettiva. Una visione chiara: lo sport come moneta di riscatto per il territorio e come punto di partenza per imparare a vivere meglio in società.

L’iniziativa si è rivelata anche un’occasione per creare un dialogo tra il rigore scientifico della Fondazione e l’identità locale. “Grazie al contributo degli sponsor, Tutti Pazzi per la Pizza, Cellamaro, Hotel Grieco, I Sapori di Rosa e ‘U Vulesce, la dottoressa Dogliotti ha avuto modo di conoscere più da vicino l’ospitalità, la cucina del territorio, le abitudini locali e le tradizioni gastronomiche, in un confronto che ha arricchito ulteriormente il senso dell’iniziativa: coniugare cultura scientifica e cultura del territorio” ha commentato la presidente dell’associazione promotrice “Costruire”, Chiara Castaldi. La due giorni della Fondazione Veronesi lascia in eredità molto più di un semplice incontro formativo: consapevolezza, strumenti e nuovi stimoli per i più giovani. Perché, come emerso chiaramente durante gli incontri, il benessere non è un concetto astratto, ma il risultato di scelte quotidiane. E a Cerignola, almeno per due giorni, queste scelte sono state al centro di un dialogo concreto tra studenti, scuola, istituzioni e scienza.