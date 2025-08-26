Contattaci al 3286684015
    Fontana Mezza Luna, approvato nuovo progetto: partono i lavori di riqualificazione

    Merra: “Individuata ditta che effettuerà gli interventi”. L'importo economico pari a 65mila euro

    L’amministrazione comunale ha approvato il nuovo progetto di riqualificazione della fontana ubicata nel parco conosciuto come “Mezza Luna”. Dopo questo passaggio amministrativo, si è proceduto all’affidamento dei lavori che partiranno a giorni. L’importo economico per l’intervento è di 65mila euro. L’iter per la riqualificazione di quell’area urbana era partito alcuni mesi fa. La ditta precedentemente individuata ha rinunciato all’incarico e quindi si è proceduto a una nuova progettazione anche sulla base di un’attenta e ulteriore disamina degli elaborati progettuali. Da qui, infatti, è emersa la necessità di integrare gli elaborati per acquisire ulteriori relazioni specialistiche, riesaminare il quadro economico e le modalità di intervento, garantire una migliore fruibilità di quell’area urbana in coerenza con gli standard di accessibilità e sostenibilità ambientale e per perseguire in maniera efficace l’interesse pubblico.

    “Dal giorno del mio insediamento mi sono ritrovato a lavorare, in collaborazione con il personale degli uffici tecnici, per sbloccare una situazione che era diventata complicata a causa di diversi fattori. Siamo intervenuti, infatti, su più piani: l’elaborazione di un nuovo progetto che si inserisse in maniera perfetta nel contesto urbano di quell’area della città che sta cambiando pelle e l’individuazione di una nuova ditta che effettivamente opererà per la riqualificazione”, il commento dell’assessore ai Lavori pubblici Vincenzo Merra.

    “Si tratta di un intervento molto atteso da parte della cittadinanza per la rilevanza urbana che riveste quell’area. I lavori risultano sospesi da mesi perché ad una più attenta verifica del progetto è stata riscontrata l’inadeguatezza a corrispondere alle finalità che l’opera iniziale prevedeva. Di qui, la necessità di provvedere a una nuova progettazione che è stata completata, depositata e approvata dal punto di vista tecnico e finanziario. La rivisitazione dell’opera è stata opportuna per renderla più fruibile e funzionale al contesto in cui si inserisce, oltre che più completa”, le parole del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito.

