Fontana Mezza Luna, Dercole: «Incuria e spreco di denaro pubblico»

“Non mi resta che esprimere profondo imbarazzo per il comunicato stampa del Comune di Cerignola che annuncia i lavori di ripristino della Fontana del Parco Mezzaluna dopo ben 4 anni e dopo che il degrado di quello slargo è perfino diventato virale sui social di tutta Italia”. Il segretario cittadino di Forza Italia, Carlo Dercole, si esprime sulla gara bandita dal Comune di Cerignola per il ripristino della fontana di piazza Sen. Barbaro, più comunemente conosciuta come Piazza Mezza Luna. “Dopo quattro anni di incuria e abbandono, l’amministrazione comunale dovrebbe provare vergogna per la gestione negligente di un bene pubblico. Invece, si annuncia coi soliti toni inutilmente trionfalistici lo stanziamento di circa 70.000 euro per rimettere in funzione la fontana”, prosegue Dercole. “Non dimentichiamo – aggiunge – che per la manutenzione della fontana era già stata individuata una ditta, vicina per legami familiari all’assessore Cicolella e solo dopo le nostre rimostranze quell’affidamento è decaduto”.

Per Dercole però il problema è più esteso: “Ciò che è ancora più scandaloso è che da agosto 2023, il Comune di Cerignola paga una ditta per un totale di 106.140 euro per la manutenzione di tutte le altre fontane, per un servizio che però non è mai stato effettuato. Basta fare un giro per la città per vedere lo stato di incuria e abbandono di tutte le fontane pubbliche presenti”. “È inspiegabile, e allo stesso tempo inquietante, come a nessuno venga la curiosità di controllare come venga gestita la spesa pubblica ai tempi di Bonito sindaco. La legalità, e la percezione della stessa, passa anche dal controllo super partes, che non dovrebbe mai mancare in uno stato che voglia definirsi civile, giusto e democratico. Altrimenti il senso di abbandono non riguarderà solo le fontane, ma il sentimento generale, già fortemente compromesso, di un’intera comunità”, conclude Dercole.