Forcone-Cafiero, Bonito: «Profonda non conoscenza delle questioni giuridiche e istituzionali»

Considerate le dichiarazioni del Consigliere comunale di opposizione Paolo Vitullo (“Bonito sta svendendo e regalando a Bari il patrimonio pubblico di Cerignola e nei fatti si è fatto commissariare”) e del commissario cittadino del Movimento Con Rosario Spione (“Si concretizzerà la volontà di consegnare la gestione del ciclo dei rifiuti per Cerignola e i 5 Reali Siti all’Agenzia regionale per i rifiuti”), il Sindaco di Cerignola ha dichiarato che le frasi riportate “sono espressione di una profonda non conoscenza delle questioni giuridiche e istituzionali. I beni dell’impiantistica di Forcone-Cafiero costituiscono demanio pubblico e in quanto tali non sono cedibili. Nessuno ha mai pensato di ‘svendere’ quei beni la cui gestione è per legge affidata e assegnata all’Ager”.

“È oggettivamente singolare che un rappresentante del gruppo politico che fa riferimento a Franco Metta parli di Forcone-Cafiero. Proprio loro hanno bloccato quegli impianti, facendoli commissariare dalla Regione, causando gravi danni economici a tutti i cittadini di Cerignola”, ha aggiunto il primo cittadino. “Questa amministrazione, invece, ha rivitalizzato Forcone-Cafiero. L’unica questione che è all’attenzione della politica, in questo momento, è la gestione del bando di gara che dovrà portare alla ripresa della funzionalità dell’impiantistica”, ha proseguito. “Il Consorzio Ambiente è un ente giuridico illegittimo e, pertanto, allo stato non può gestire la gara in parola. Questo mi ha indotto, nell’esclusivo interesse della collettività cerignolana, a chiedere all’Ager – unico ente deputato per legge a farlo – di coordinare la gara in questione”, ha concluso il Sindaco Francesco Bonito.