Contattaci al 3286684015
Iscriviti
CERCA
More

    HomeNotiziePoliticaForza Italia Cerignola si rafforza sul territorio: nuove nomine e organizzazione interna

    Forza Italia Cerignola si rafforza sul territorio: nuove nomine e organizzazione interna

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Forza Italia Cerignola, a seguito del Congresso cittadino recentamente svolto che ha visto organi elettivi: Presidente il Dott. Savino Laguardia, Segretario Carlo Dercole e Vice Segretario vicario l’Avv. Federica Laguardia, prosegue il proprio percorso di radicamento e crescita nel territorio, con l’obiettivo di rendere sempre più efficace l’azione politica e la presenza tra i cittadini. La Segreteria cittadina annuncia quindi la nuova struttura del Partito di Forza Italia Cerignola: Angela Bruno Responsabile cittadina Forza Italia Azzurro Donna, Nicola Braschi Responsabile cittadino Forza Italia Seniores, Liliana Franzi Responsabile Cittadina Forza Italia Giovani.
    Con questa Organizzazione Forza Italia Cerignola si rafforza ulteriormente per l’approssimarsi delle Elezioni Amministrative Regionali, ampliando la propria squadra e dando spazio a competenze, entusiasmo e partecipazione nei vari Settori della Società. È un segnale di coesione, di crescita e stretta collaborazione che consente al Partito di Forza Italia di essere sempre più vicino alle esigenze della nostra comunità. Forza Italia continua così il proprio impegno per costruire una presenza politica radicata, moderna e propositiva, capace di coinvolgere maggiormente i cittadini nella partecipazione e nelle scelte, riducendo quindi l’astensionismo e rappresentare al meglio i Valori Cattolici, Liberali, Garantisti, Popolari e Riformisti che da sempre ne ispirano l’azione del Partito Polare Europeo di cui è autorevole rappresentante per il nostro Paese.

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here

    Ultimora

    Provincia

    Asl Foggia, attivato il nuovo sistema di endoscopia digitale

    Nuovo sistema di endoscopia con teleconsulto e telerefertazione. ASL Foggia ha attivato EndoXweb, soluzione...
    Cronaca

    Fallita rapina ieri pomeriggio a portavalori sull’A14, arrestati tre cerignolani

    Un commando di sette persone sarebbe entrato in azione ieri pomeriggio per assaltare due...
    Attualità

    Torre Alemanna, alla scoperta del “Borgo Stregato” camminando a lume di torcia

    Esplorare e conoscere Torre Alemanna nel periodo più spettrale dell’anno, attraverso la visita serale...
    Politica

    Frisani: «Per una Puglia che cresce, oltre le emergenze e i fallimenti del centrosinistra»

    «La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Puglia si sta rivelando una...
    Sport

    La Flv Cerignola cade di nuovo in trasferta, Monopoli si impone 3-1

    Seconda sconfitta stagionale (e sempre in trasferta) per la Flv Cerignola, battuta nel primo...
    Calcio

    Un buon Cerignola non basta ad evitare il quarto stop consecutivo, vince il Trapani 2-1

    Un Cerignola indubbiamente più presente rispetto alle recenti uscite non riesce ad evitare il...

    Altro su lanotiziaweb.it

    Provincia

    Asl Foggia, attivato il nuovo sistema di endoscopia digitale

    Nuovo sistema di endoscopia con teleconsulto e telerefertazione. ASL Foggia ha attivato EndoXweb, soluzione...
    Cronaca

    Fallita rapina ieri pomeriggio a portavalori sull’A14, arrestati tre cerignolani

    Un commando di sette persone sarebbe entrato in azione ieri pomeriggio per assaltare due...
    Attualità

    Torre Alemanna, alla scoperta del “Borgo Stregato” camminando a lume di torcia

    Esplorare e conoscere Torre Alemanna nel periodo più spettrale dell’anno, attraverso la visita serale...

    Primo quotidiano online nato a Cerignola. Dal 2010 gratis, tutti i giorni, a casa tua

    INFO UTILI

    Iscriviti

    Per restare sempre aggiornato

    © 2010-2022 Created with love in Cerignola - Puglia - (IT)