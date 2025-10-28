Forza Italia Cerignola si rafforza sul territorio: nuove nomine e organizzazione interna

Forza Italia Cerignola, a seguito del Congresso cittadino recentamente svolto che ha visto organi elettivi: Presidente il Dott. Savino Laguardia, Segretario Carlo Dercole e Vice Segretario vicario l’Avv. Federica Laguardia, prosegue il proprio percorso di radicamento e crescita nel territorio, con l’obiettivo di rendere sempre più efficace l’azione politica e la presenza tra i cittadini. La Segreteria cittadina annuncia quindi la nuova struttura del Partito di Forza Italia Cerignola: Angela Bruno Responsabile cittadina Forza Italia Azzurro Donna, Nicola Braschi Responsabile cittadino Forza Italia Seniores, Liliana Franzi Responsabile Cittadina Forza Italia Giovani.

Con questa Organizzazione Forza Italia Cerignola si rafforza ulteriormente per l’approssimarsi delle Elezioni Amministrative Regionali, ampliando la propria squadra e dando spazio a competenze, entusiasmo e partecipazione nei vari Settori della Società. È un segnale di coesione, di crescita e stretta collaborazione che consente al Partito di Forza Italia di essere sempre più vicino alle esigenze della nostra comunità. Forza Italia continua così il proprio impegno per costruire una presenza politica radicata, moderna e propositiva, capace di coinvolgere maggiormente i cittadini nella partecipazione e nelle scelte, riducendo quindi l’astensionismo e rappresentare al meglio i Valori Cattolici, Liberali, Garantisti, Popolari e Riformisti che da sempre ne ispirano l’azione del Partito Polare Europeo di cui è autorevole rappresentante per il nostro Paese.