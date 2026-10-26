FOTO | Torneo del Cuore, la Guardia di Finanza conquista la quinta edizione. Ma a vincere è soprattutto la solidarietà

Una giornata di sport, partecipazione e solidarietà, nella quale il risultato sul campo ha lasciato spazio a un traguardo ben più importante: offrire un sostegno concreto a chi sta attraversando un momento particolarmente difficile. Si è svolta domenica 25 ottobre, presso l’Oratorio Salesiano di Cerignola, la quinta edizione del Torneo del Cuore, appuntamento benefico che negli anni è diventato un’occasione di incontro e condivisione per numerose realtà del territorio.

A conquistare il trofeo è stata la formazione dei Cuori Gialloverdi della Guardia di Finanza, protagonista di un percorso culminato con la vittoria finale. Un successo sportivo che si inserisce in una manifestazione capace, ancora una volta, di riunire sullo stesso terreno di gioco rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell’ordine, delle professioni e del mondo imprenditoriale cittadino.

Dieci le squadre coinvolte: Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Locale, Guardia di Finanza, Avvocati, Politici, Teknoservice, Ecodaunia, Masiello Food e Tatarella Hospital. Formazioni diverse, accomunate dalla volontà di contribuire a un’iniziativa nella quale la competizione sportiva diventa soprattutto uno strumento di sensibilizzazione e partecipazione collettiva.

Il significato più profondo della quinta edizione, tuttavia, è legato alla destinazione della raccolta fondi. Il ricavato della lotteria benefica organizzata in occasione del torneo sarà infatti devoluto a sostegno di due famiglie che stanno affrontando percorsi particolarmente complessi per la salute dei propri figli. Si tratta di un bambino cerignolano di 11 anni, affetto da gravi problemi cardiaci e attualmente seguito presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, e di un piccolo di appena otto mesi alle prese con un tumore cerebrale.

Due situazioni delicate, nelle quali alle preoccupazioni legate alle condizioni di salute si aggiungono le difficoltà organizzative ed economiche connesse alle cure, agli spostamenti e all’assistenza. La generosità di quanti hanno partecipato alla manifestazione e acquistato i biglietti della lotteria contribuirà ad alleggerire almeno in parte il peso di queste necessità.

È proprio questa dimensione a rappresentare il filo conduttore di un’iniziativa che, giunta al suo quinto appuntamento, continua a mobilitare energie e disponibilità differenti. Il Torneo del Cuore conferma così la capacità dello sport di andare oltre la dimensione agonistica, diventando occasione per costruire legami e tradurre la vicinanza alle famiglie in difficoltà in gesti concreti.

Tra gli organizzatori, Giuseppe Cirulli ha voluto rivolgere un ringraziamento a quanti hanno contribuito alla riuscita della giornata, dalle squadre partecipanti all’associazione Apulia, sottolineando anche il prezioso sostegno del comandante dei Carabinieri Salvatore Giaccoli, che, pur a distanza, ha offerto un importante contributo all’organizzazione della manifestazione.

La giornata ha visto anche momenti di animazione e intrattenimento, con iniziative dedicate ai più piccoli, a conferma della volontà di coinvolgere non soltanto gli sportivi, ma anche le famiglie e la cittadinanza.

Con la quinta edizione consegnata agli archivi, il Torneo del Cuore rinnova dunque il proprio messaggio: il valore di una comunità si misura anche nella capacità di mobilitarsi per chi ha più bisogno. La Guardia di Finanza porta a casa il trofeo, ma il risultato più significativo resta quello raggiunto attraverso la partecipazione e la generosità di tutti.

Lotteria benefica, i biglietti vincenti

Di seguito i numeri estratti, dal primo al ventitreesimo premio: