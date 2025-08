Francesca Galuppi è il nuovo libero della Pallavolo Cerignola

La Pallavolo Cerignola SSD ARL è lieta di annunciare l’arrivo in rosa di Francesca Galuppi, libero classe 1999, che sarà uno dei nuovi volti della squadra fucsia in vista del campionato di Serie B1 2025/2026. Atleta di affidabilità ed esperienza, Galuppi porta con sé qualità tecniche, riconoscimenti individuali e un percorso di rilievo maturato tra B1 e A2. Così il vicepresidente Pierluigi Lapollo ha commentato il nuovo innesto: “L’arrivo di Francesca rappresenta un innesto fondamentale per la nostra squadra. Parliamo di un libero di esperienza e qualità, che ha già dimostrato di saper reggere il livello dei campionati nazionali più competitivi. La sua presenza darà equilibrio e sicurezza alla seconda linea. Con questo ingaggio ribadiamo la volontà della società di affrontare un campionato ambizioso come la B1 con la massima serietà e con un gruppo costruito per competere ad alti livelli”.

Queste invece le prime parole di Francesca Galuppi da nuova giocatrice fucsia: “Sono molto contenta ed entusiasta, non vedo l’ora di arrivare a Cerignola e di conoscere le compagne, lo staff e la tifoseria. Innanzitutto ci tengo a ringraziare la società per avermi voluta fortemente e sono sicura che ci toglieremo molte soddisfazioni”. Nata il 20 aprile 1999, Francesca Galuppi cresce nel vivaio della Pieralisi Volley, con cui conquista diversi riconoscimenti individuali, tra cui il premio di miglior libero al Torneo di Belgrado (Serbia) e, per tre volte, lo stesso titolo al prestigioso Easter Volley (un’edizione Under 16 e due Under 18), oltre al premio al Torneo di Forlì U16. Ha partecipato al Trofeo delle Regioni e con la rappresentativa italiana U23 di B2-B1 a due tornei internazionali disputati in Croazia, a Pola e Zagabria, con la maglia della Conero Volley. La sua carriera prosegue poi in Serie B1 con l’Ares FLV Cerignola, quindi con Amando Volley Santa Teresa e We Kondor Catania, con entrambe le quali disputa i playoff promozione per la A2. Successivamente veste la maglia dell’Altino Volley in Serie A2, ultima tappa prima del approdo in fucsia. Con l’ingaggio di Galuppi, la Pallavolo Cerignola aggiunge al proprio roster un libero esperto e di grande affidabilità, pronto a guidare la seconda linea nel prossimo campionato di Serie B1.