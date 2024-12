Francesco Pannofino aprirà la stagione teatrale del “Mercadante” di Cerignola

Dopo i primi tre spettacoli della rassegna “La scena dei ragazzi” dedicati ai più giovani che ha riscosso grande successo di pubblico con la partecipazione di molti studenti delle scuole, inizia ufficialmente la stagione teatrale 2024/2025 del Mercadante di Cerignola, “Un teatro per tutti”, ospitata provvisoriamente sul palcoscenico del Cine Teatro Roma in corso Roma, 49. Il primo spettacolo andrà in scena martedì 10 dicembre, ingresso ore 20,30, sipario ore 21,00. Ad aprire il Cartellone sarà Francesco Pannofino con “Chi è io?”, scritto e diretto da Angelo Longoni con la partecipazione di Emanuela Rossi e Eleonora Ivone. E’ una produzione Nuovo teatro di Marco Balsamo, le scene, invece, sono a cura di Gianluca Amodio, i costumi di Lia Morandini, con le musiche di Paolo Vivaldi, in collaborazione con Aldina Vitelli. E’ un atto unico della durata di 80 minuti.

“Chi è io?” è una commedia psicologica, psicosomatica, psichedelica, psicotropa che agisce su spettatori e personaggi, in modo realistico e visionario. Tre i piani narrativi: quello della realtà, quello metafisico e quello della finzione di uno show televisivo. Un’indagine sulla psiche e sull’anima con personaggi che rappresentano l’al di là, l’al di qua…o quasi. “Chi è io?” si chiede Leo Mayer insieme alle persone che ama e che lo amano, in un tumulto di paure e passioni, mentre rivive il sogno della sua vita in un vortice di annegamento. Cosa accade se l’amore è più forte della morte? I sogni curano davvero la realtà mischiandola con l’irreale? Il grande intellettuale e psicoanalista Leo Mayer rivive la propria esistenza con spostamenti della credibilità, verosimili ma non veri. Le sue riflessioni filosofiche vengono dissolte da un sogno trash televisivo, l’alto e il basso sono indistinguibili e lo spaesamento è comico e inquietante. Leo Mayer ha a che fare anche con alcuni suoi pazienti che sfuggono alle normali regole comportamentali, relazionali, affettive e psichiche della psicoanalisi tradizionale. Ma non finisce qui perché c’è anche la realtà, quella del mondo dei vivi, dove ognuno ha un ruolo, un legame, un rancore, un desiderio. Tutti abitiamo contemporaneamente la realtà, la fantasia e l’inconscio e tutti ci facciamo la stessa domanda: cosa conta davvero nella vita? Cosa siamo e cosa vogliamo? Quello che vogliono tutti: amore e perdono.

I biglietti sono in vendita presso la Biblioteca comunale a Palazzo di città negli orari di apertura degli uffici e quindi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 14, il martedì e il giovedì anche dalle ore 16,30 alle 18,30. Gli stessi potranno essere acquistati anche online su Vivaticket, oppure il giorno dello spettacolo al botteghino del Teatro fino a 30 minuti prima dello show. Come di consueto, sarà possibile usufruire, mostrando il biglietto dello spettacolo o l’abbonamento, delle agevolazioni presso i parcheggi custoditi di piazza Primo maggio e nel sottopasso del Comune, mentre per chi vorrà è attiva la promozione presso ristoranti e pub dove si potrà usufruire di uno sconto del 10 per cento sulle consumazioni grazie al biglietto teatrale. I locali che hanno aderito all’iniziativa sono: Cafenoir, Teku, Civico10, Modus vivendi, Baraonda, 31 Grani, Safarà pub, Pescherja, Ossobuco e Alchimia.

“Parte una stagione di grande importanza per il Mercadante – afferma il direttore artistico Savino Zaba – che vedrà quasi con certezza il ritorno degli artisti e del pubblico nello storico Teatro di piazza Matteotti. Intanto, iniziamo con una commedia, “Chi è Io?”, che sta riscuotendo grande consenso di pubblico e di critica, adatta a tutta la famiglia”. Infine, è da annotare che è ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti alla stagione teatrale che consentirà l’accesso prioritario, l’assegnazione degli stessi posti, anche quando interverrà l’apertura del Mercadante, e soprattutto un notevole risparmio sul costo del singolo biglietto.