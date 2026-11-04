Frisani: «A Cerignola il sindaco si promuove, ma il 118 resta a metà»

Il sindaco di Cerignola si attribuisce un voto pari a 8 per la sua Amministrazione «su una scala da 1 a 118». Ma, quando si parla di emergenza sanitaria, i voti si misurano sui risultati e sulla capacità di tutelare concretamente i cittadini. A oggi Cerignola può contare su una postazione 118 Mike – con il medico a bordo quando disponibile – operativa H24, e su una seconda ambulanza attiva soltanto 12 ore al giorno, con assetto India – infermiere a bordo come team leader -. È un miglioramento rispetto alla soppressione inizialmente prevista, ma resta una copertura parziale per una città e un agro di dimensioni eccezionali. Nei Cinque Reali Siti, invece, i sindaci hanno scelto di muoversi insieme. Davanti al rischio di perdere la postazione di Stornara, hanno fatto fronte comune, partecipato alla mobilitazione e portato le istanze del territorio ai tavoli con Regione e ASL. Il risultato è stato il mantenimento del presidio di Stornara con assetto India, accanto alla postazione Mike H24 di Orta Nova.

«Da operatore che conosce il servizio 118, so bene che ogni postazione e ogni equipaggio sono fondamentali. Per questo riconosco ai sindaci dei Cinque Reali Siti il merito di essersi attivati insieme e di aver difeso un presidio importante per le loro comunità», dichiara Ale Frisani, segretario cittadino di Noi Moderati. È questo il valore dell’impegno amministrativo: esserci, fare squadra e insistere finché le esigenze delle comunità non vengono ascoltate. I sindaci dei Cinque Reali Siti hanno dimostrato che la collaborazione tra territori può produrre risposte concrete. A Cerignola, invece, l’amministrazione sembra essersi accontentata di una soluzione a metà. La seconda postazione è stata ripristinata per sole 12 ore al giorno, mentre la copertura H24 resta senza tempi certi. Il sindaco parla di un futuro potenziamento, ma non dimostra con i fatti la stessa determinazione che esprime a parole. Sul 118 servono impegno concreto e risultati nel presente: i problemi della città non si risolvono rinviandoli – come ha già dichiarato a telecamere spente in merito alla tendopoli -.

«Il sindaco si dà 8? Io preferisco lasciare il giudizio ai cittadini. I fatti, oggi, dicono che Cerignola ha una seconda ambulanza solo per 12 ore al giorno. Il risultato ottenuto dai sindaci dei Cinque Reali Siti dimostra che, quando ci si impegna davvero e si lavora insieme, si può ottenere una risposta concreta», prosegue Ale Frisani. Noi Moderati chiede che venga definito un percorso concreto, con tempi certi, per garantire a Cerignola una seconda postazione 118 pienamente operativa H24. «La salute dei cittadini non si tutela con i voti che ci si assegna da soli, ma con la presenza, la determinazione e i risultati. Il voto, alla fine, lo daranno i cittadini», conclude Ale Frisani.