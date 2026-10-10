Frisani: «Cerignola riottiene la seconda postazione 118, vittoria dell’opposizione e dei sindacati»

La tutela della salute dei cittadini di Cerignola non si baratta e non si subisce in silenzio. Il ripristino della seconda postazione del 118 a Cerignola è una vittoria netta, strappata con forza ed equilibrio grazie all’azione incessante di Noi Moderati, dell’intera opposizione di Centrodestra, delle liste Civiche, unita alle pressioni dei Sindacati della Capitanata (CISL FP e FP CGIL) e allo stato di agitazione dei lavoratori a cui va la nostra totale vicinanza. A dichiararlo è Ale Frisani, Segretario Cittadino di Noi Moderati Cerignola: “Di fronte al vuoto e all’inconsistenza di chi dovrebbe guidare la nostra città, siamo stati noi a fare ciò che un buon Sindaco avrebbe dovuto fare fin dal primo giorno: far comprendere alla Direzione Generale dell’ASL che il terzo agro più grande d’Italia non può essere privato dei servizi essenziali di soccorso. Garantire due postazioni del 118 sul territorio è una necessità imprescindibile per tutelare la vita e la salute dei nostri concittadini”.

Questo risultato mette a nudo l’ennesimo bluff dell’Amministrazione comunale: la tanto sventolata “filiera” che il Sindaco ha sempre millantato si è rivelata un totale e rumoroso flop. La decisione regionale di sopprimere un servizio di emergenza così cruciale è stata calata dall’alto senza che il Primo Cittadino venisse nemmeno interpellato o ascoltato. È la dimostrazione irrefutabile di una totale irrilevanza politica e di un’incapacità cronica di difendere Cerignola nei tavoli decisionali. Mentre Noi Moderati, le forze alleate del Centrodestra, i Civici e i Sindacati hanno lavorato con coesione e zelo sostituendosi a un’istituzione assente, la maggioranza ha toccato il punto più basso del suo mandato. L’apice del fallimento si è consumato proprio oggi: senza più i numeri e ormai nel caos, la maggioranza ha scelto di disertare il Consiglio Comunale, scappando dai propri doveri e ammettendo nei fatti la propria resa.

“La salute dei cerignolani non è un bene piegabile alle logiche di palazzo – conclude Ale Frisani -. Come Noi Moderati, insieme a tutto il Centrodestra e ai Civici, continueremo a vigilare e a batterci con determinazione. Dove il Sindaco fallisce e abbandona la città, ci saremo sempre noi a fare gli interessi della nostra comunità”.