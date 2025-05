Frisani (Noi Moderati): «Bonito si dimetta. Cerignola ostaggio di una politica fallimentare»

Pubblichiamo di seguito e integralmente, un comunicato stampa di Ale Frisani, segretario cittadino di Noi Moderati, nel quale commenta la situazione critica all’interno della maggioranza al Comune, vista la mancata approvazione anche oggi del Bilancio in Consiglio comunale.

Ancora una volta assistiamo allo spettacolo indegno di una maggioranza incapace di governare. Dopo ben quattro convocazioni di Consiglio Comunale e oltre cinque ore di dibattito in aula, la maggioranza che sostiene il Sindaco Bonito abbandona l’aula, lasciando che la seduta venga dichiarata deserta. È accaduto ieri. È accaduto di nuovo oggi. Un copione vergognoso, che conferma la totale inadeguatezza politica e istituzionale di questa amministrazione. Il Sindaco non ha i numeri per approvare il bilancio consuntivo: un atto fondamentale per la vita amministrativa della città. Eppure, invece di prenderne atto, si aggrappa a una poltrona sempre più traballante, trascinando Cerignola in una paralisi che danneggia cittadini, famiglie, imprese e territorio. Cerignola ha bisogno di essere amministrata. Ha bisogno di visione, competenza, responsabilità. Tutto ciò che questa maggioranza ha dimostrato – ampiamente – di non possedere. Il tempo ha svelato ciò che noi di Noi Moderati denunciamo da sempre: un’amministrazione che fa acqua da tutte le parti, che ha tradito ogni promessa, che oggi si mostra per quello che è, un fallimento politico conclamato. Per queste ragioni, chiediamo con forza le dimissioni del Sindaco Francesco Bonito. Cerignola merita un governo all’altezza, non l’agonia amministrativa di chi, pur sapendo di aver perso la fiducia e i numeri, si ostina a restare incollato alla poltrona. È il momento di voltare pagina. Noi siamo pronti.