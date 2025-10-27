Contattaci al 3286684015
    Frisani: «Per una Puglia che cresce, oltre le emergenze e i fallimenti del centrosinistra»

    Il punto di vista del segretario cittadino di Noi Moderati sui temi della campagna per le regionali

    Politica

    da Redazione
    «La campagna elettorale per le prossime elezioni regionali in Puglia si sta rivelando una delle più povere sul piano del dibattito politico, ridotto a due soli temi: l’emergenza idrica e la malasanità. Questioni certamente gravi, ma che rappresentano soltanto la punta dell’iceberg di un fallimento complessivo del governo regionale di centrosinistra guidato da Michele Emiliano». È quanto dichiara Ale Frisani, esponente di Noi Moderati, commentando l’attuale clima politico in vista del voto regionale. «Noi Moderati – prosegue Frisani – crediamo che la politica non possa limitarsi alla denuncia, ma debba offrire una visione ampia, concreta e lungimirante di sviluppo e buon governo. Parlare soltanto di acqua e sanità significa ignorare i problemi strutturali che da anni frenano la Puglia: la mancanza di una vera strategia di sviluppo del territorio, l’assenza di politiche efficaci per l’occupazione giovanile e una burocrazia lenta e farraginosa che soffoca l’iniziativa e penalizza le imprese».

    Secondo gli ultimi dati ISTAT, la disoccupazione giovanile in Puglia si attesta intorno al 28%, tra le più alte d’Italia, con punte che in provincia di Foggia superano il 30%. «Numeri inaccettabili – sottolinea Frisani – per una regione ricca di energie, talenti e potenzialità straordinarie». Il movimento moderato punta a rendere più efficiente la burocrazia regionale, semplificando l’accesso ai bandi e agli incentivi per le start-up giovanili e creando canali diretti di sostegno alle idee innovative e alle imprese del territorio. «Vogliamo una Puglia dinamica, moderna e attrattiva – aggiunge Frisani –capace di trattenere i propri giovani e generare nuove opportunità di sviluppo».

    All’interno della coalizione di centrodestra guidata da Lorenzo Lobuono, Noi Moderati porterà innovazione, competenza e concretezza, anche grazie alla presenza di due candidati foggiani di grande valore, Anna Trotta e Antonio Viggiano, pronti a rappresentare in Regione le istanze reali dei cittadini, con particolare attenzione al lavoro, alle infrastrutture e al sostegno alle famiglie. «La Puglia ha bisogno di una nuova stagione politica, fondata su serietà, responsabilità e visione – conclude Frisani –. Noi Moderati siamo pronti a fare la nostra parte, con coraggio e con un progetto chiaro: costruire una Puglia che funzioni, che cresca e che creda davvero nel futuro dei suoi giovani».

