Frisani: «Periferie e borgate abbandonate, l’Amministrazione ha illuso i cittadini»

“Le periferie e le borgate di Cerignola sono state completamente abbandonate dall’attuale amministrazione, che in campagna elettorale ha fatto promesse irrealizzabili, illudendo i cittadini e lasciandoli ora in una situazione drammatica”. Così Ale Frisani, segretario cittadino di Noi Moderati, denuncia la grave condizione in cui versano le borgate della città. “A Borgo Tressanti i cittadini affrontano serie problematiche idriche, mentre Borgo Libertà e Borgo Moschella sono diventate terre di nessuno, prive di sicurezza e servizi essenziali. La mancanza di interventi concreti dimostra una totale assenza di interesse da parte di Bonito e company, che hanno completamente dimenticato queste comunità”. Frisani ricorda le azioni concrete intraprese quando era parte attiva dell’amministrazione precedente: “In collaborazione con l’allora Vicesindaco con delega ai servizi sociali, realizzammo il progetto ‘Cantieri di Cittadinanza’, grazie al quale 30 persone in difficoltà economica furono inserite nel mondo del lavoro per un anno. Questo progetto non solo ha dato un’opportunità concreta a chi ne aveva bisogno, ma ha anche permesso di ripristinare il verde pubblico nelle borgate e in molte periferie della città”.

“Le borgate e le periferie fanno parte di Cerignola, i loro cittadini sono contribuenti e meritano rispetto. È inaccettabile che oggi vengano dimenticati e lasciati in condizioni di degrado. Serve un cambio di passo, serve una politica che ascolti davvero le esigenze di tutti i cittadini, senza distinzione tra centro e periferia. Noi Moderati continuerà a battersi affinché le borgate e le periferie di Cerignola tornino a essere parte integrante della città, con i servizi e l’attenzione che meritano. Il 25 febbraio si terrà un consiglio comunale monotematico sulla questione di Borgo Tressanti, un’occasione cruciale per ottenere finalmente risposte concrete per la borgata. Ci auguriamo che l’amministrazione Bonito non si limiti a parole vuote, ma produca azioni reali e tangibili per risolvere una situazione ormai insostenibile”.