Frisani si congratula con Dercole, nuovo segretario cittadino di Forza Italia

Il segretario cittadino di Noi Moderati, Ale Frisani, esprime le più sincere congratulazioni a Carlo Dercole per la sua elezione a Segretario cittadino di Forza Italia a Cerignola. “Rivolgo a Carlo Dercole i miei auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico alla guida di Forza Italia nella nostra città. La sua nomina rappresenta un passo importante per il consolidamento del centrodestra locale e per la costruzione di un’alternativa forte e credibile all’attuale amministrazione di centrosinistra guidata dal Sindaco Bonito, che ha dimostrato in questi anni tutta la sua inefficacia e inadeguatezza”. Ale Frisani ribadisce il principio di unità del centrodestra come chiave fondamentale per garantire un governo capace e vicino ai cittadini: “L’elezione di Carlo Dercole rafforza il percorso di coesione del nostro schieramento. Solo un centrodestra unito, compatto e determinato potrà restituire a Cerignola una guida politica all’altezza delle aspettative dei cittadini. Noi Moderati crediamo fermamente in questo progetto e lavoreremo al fianco di Forza Italia e di tutte le forze della coalizione per costruire un’alternativa concreta all’amministrazione Bonito”.

“L’unione delle forze del centrodestra è l’unica via per vincere le prossime elezioni e cambiare il destino della nostra città. Dobbiamo offrire ai cittadini una visione chiara, concreta e realizzabile, superando la stagione di immobilismo e inefficienza che ha caratterizzato l’attuale amministrazione”. Noi Moderati si conferma quindi protagonista del dialogo e della costruzione di un progetto politico serio, fondato su valori comuni e sulla volontà di dare a Cerignola un futuro migliore.