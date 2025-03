Furti d’auto a Cerignola, convocato il Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia

Giovedì 27 marzo alle ore 17:15 presso la Prefettura di Foggia è stato convocato il Coordinamento Provinciale delle Forze di Polizia avente come oggetto i furti d’auto a Cerignola. Il Comune di Cerignola sarà rappresentato dall’assessore alla Sicurezza Teresa Cicolella e dalla presidente del Consiglio Comunale Sabina Ditommaso. “Appena ricevuta la convocazione, nel tardo pomeriggio di ieri, abbiamo subito organizzato il lavoro per il tavolo in Prefettura. I dati relativi al rinvenimento di carcasse di auto nel nostro territorio, già in possesso della Polizia Locale, saranno portati oggi all’attenzione del Prefetto. Presenteremo il quadro complessivo del fenomeno, con i numeri relativi agli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e al primo trimestre del 2025, che permettono di delineare in modo chiaro l’emergenza”, il commento dell’assessore alla Sicurezza, Teresa Cicolella.

“La mia presenza rappresenterà l’intero Consiglio Comunale, mai così determinato ad unire le forze per definire soluzioni immediatamente efficaci per il contrasto ad eventi delittuosi quotidiani come quello di qualche giorno fa – esordisce la presidente Ditommaso -. Oggi rilancerò con convinzione l’invito al Prefetto, con il quale abbiamo già stabilito dei contatti proficui, di incontrare simbolicamente tutta la nostra città, ascoltando le sensibilità del Consiglio Comunale, della stampa locale, del tessuto economico e del terzo settore”, conclude la presidente dell’assise cerignolana.