    Furti e rapine, l’Amministrazione di Cerignola chiede incontro urgente al Prefetto di Foggia

    Verrà informato anche il Ministro dell’Interno. “Non possiamo rimanere in silenzio”

    Politica

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: 1 min.

    Dopo la rapina all’ottica Schirone di ieri mattina e il furto d’auto avvenuto, sempre ieri nel pomeriggio, davanti a tanta gente, stanotte malfattori si sono introdotti all’interno del Bar Roma causando ingenti danni. L’amministrazione comunale di Cerignola si sta già attivando per chiedere un incontro urgente con il Prefetto di Foggia, oltre che a informare con una lettera il Ministro dell’Interno. L’obiettivo è conoscere gli effetti delle azioni intraprese dopo le riunioni del recente passato e programmare nuovi interventi per contrastare tali incresciosi episodi. L’amministrazione comunale è convinta di poter giocare un ruolo attivo nel fornire spunti sull’attuazione di iniziative volte non solo al contrasto ma anche alla prevenzione dei fenomeni di microcriminalità che si intensificano in alcuni periodi dell’anno. L’amministrazione comunale, inoltre, ha già ha intrapreso alcune azioni che rientrano nelle sue competenze per sostenere l’attività delle forze dell’ordine, ma è evidente che il livello della minaccia richiede un ulteriore salto di qualità attraverso le risposte dello Stato.

    “Torno a chiedere con forza un intervento concreto, visibile e duraturo per il contrasto ai furti e alla criminalità predatoria che affligge il tessuto economico e sociale della città”, le parole dell’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella. “Non possiamo rimanere in silenzio. Il Prefetto deve riferire quanto sta accadendo al Ministro dell’Interno, che si dovrà adoperare per sostenerci nella lotta alla criminalità cittadina”, il commento del Sindaco di Cerignola Francesco Bonito.

