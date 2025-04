Furto al “Mercadante” di Cerignola: un’offesa a tutta la città

Nella notte tra domenica e lunedì alcuni criminali si sono introdotti all’interno del cantiere del Mercadante per rubare ancora. E’ il secondo furto in pochi mesi, con l’ennesima banda di malviventi, forse gli stessi, che si sono introdotti all’interno del teatro per trafugare attrezzature e materiali, il cui bottino è da quantificare. “Sono costernato per questo vile atto nei confronti di un luogo sacro come il nostro Mercadante. Ognuno di noi dovrebbe assumere il ruolo di custode del tempio della cultura cerignolana e, invece, c’è qualche balordo, che se ne infischia. Faremo tutto il possibile per recuperare in fretta ai danni, perché vogliamo consegnare quanto prima ‘u Nonn’ alla comunità”, commenta con amarezza il direttore artistico del teatro, Savino Zaba.

Parole di condanna anche da parte dell’amministrazione comunale che con l’assessora alla cultura Maria Dibisceglia esprime “profondo sdegno per quanto accaduto ancora in un luogo che dovrebbe essere patrimonio di tutti perchè rappresenta quell’espressione di alta civiltà che contraddistingue la maggioranza delle cerignolane e dei cerignolani. Invece – annota la vicesindaca – per colpa di una minoranza criminale siamo costretti a subire l’ennesimo atto da parte di delinquenti. E’ noto che la cultura fa paura a coloro che vogliono continuare a vivere ai margini della società. Per parte nostra rinnoviamo tutto l’impegno a proseguire non solo nell’azione di restauro e restyling del Mercadante, ma soprattutto continuando a offrire a tutta la città cultura ed educazione”. Secondo il cronoprogramma dei lavori, il cantiere dovrebbe terminare i suoi lavori entro il mese di maggio per poi essere consegnato alla città così da poter riprendere quel ruolo di polo culturale simbolo di Cerignola da oltre un secolo.