GAL Tavoliere, una rete permanente per promuovere le eccellenze del territorio: 550mila euro per nuove opportunità di sviluppo

Il GAL Tavoliere rilancia il proprio impegno per la promozione e la valorizzazione delle eccellenze locali, puntando sulla collaborazione tra associazioni, imprese, istituzioni e comunità. L’obiettivo è trasformare le tante esperienze e progettualità presenti sul territorio in una rete stabile, capace di generare nuove opportunità di crescita e sviluppo. ll Gruppo di Azione Locale ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione di CERIWINE, un’iniziativa che testimonia la vitalità dell’associazionismo locale e la crescente capacità delle realtà del territorio di fare rete attorno a progetti di valorizzazione delle produzioni, delle tradizioni e delle identità locali. In questa direzione si inserisce la proposta del presidente Leonardo Paparella, di istituire un tavolo permanente per la promozione territoriale, uno spazio di confronto e progettazione condivisa che consenta alle associazioni di mettere in comune competenze, idee e iniziative, superando la frammentazione e costruendo una strategia coordinata di valorizzazione del Tavoliere.

«L’associazionismo locale rappresenta una risorsa straordinaria – dichiara Paparella –. Dobbiamo accompagnare questo patrimonio di energie e capacità organizzative, creando occasioni concrete di collaborazione e mettendo le realtà del territorio nelle condizioni di esprimere tutto il proprio potenziale». A sostenere questo percorso ci sono anche le opportunità previste dalla Strategia di Sviluppo Locale del GAL. In particolare, l’Azione 4-SRG10/S “Promozione dei prodotti di qualità” dispone di una dotazione finanziaria di 550.000 euro, destinata a sostenere iniziative e progetti di promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità e delle eccellenze territoriali, rafforzando la conoscenza dei prodotti locali e la competitività delle imprese. Un ulteriore strumento strategico è rappresentato dall’Hub del Tavoliere Innovativo, con il suo Centro di promozione multimediale del territorio. Una vera e propria casa comune a disposizione di associazioni, produttori e operatori locali, pensata per raccontare e promuovere il patrimonio agroalimentare, culturale e turistico attraverso tecnologie innovative, contenuti audiovisivi, virtual tour e percorsi immersivi.

«L’Hub può diventare un punto di riferimento per tutte le realtà che lavorano alla valorizzazione del territorio – prosegue Paparella –. Mettiamo a disposizione spazi, strumenti tecnologici e opportunità di finanziamento per costruire insieme una strategia di promozione capace di dare visibilità alle nostre produzioni, alle tradizioni e alle bellezze del Tavoliere». Tavolo permanente, risorse economiche e Hub multimediale rappresentano dunque tre leve complementari di un’unica visione: fare rete, valorizzare le competenze locali e costruire un sistema di promozione continuativo e condiviso. «Il Tavoliere ha tutte le potenzialità per affermarsi attraverso le proprie eccellenze. Il GAL vuole essere un facilitatore di questo processo, mettendo a disposizione risorse, competenze e strumenti. La nostra ambizione è trasformare le tante energie presenti sul territorio in un progetto duraturo, capace di produrre valore e opportunità per tutte le nostre comunità», conclude Paparella.