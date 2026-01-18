Gambale dal dischetto e un prodigioso Iliev per la vittoria del Cerignola a Siracusa

Seconda vittoria consecutiva per il Cerignola, che sbanca il “De Simone” di Siracusa, costringendo gli azzurri ad un ko casalingo dopo tre mesi. Decide Gambale dagli undici metri, Iliev in giornata di grazia in una sfida complicata per l’Audace, che raccoglie il massimo pur avendo prodotto nettamente meno dei rivali. Vitale in mediana al posto dello squalificato Paolucci è l’unica novità nello schieramento di Maiuri: a causa di partenze dal mercato e infortuni (assenti Ruggiero e Labranca), in distinta ci sono soltanto diciannove elementi, compreso il classe 2008 Nanula. Turati nel suo 4-2-3-1 piazza Contini riferimento offensivo, con Di Paolo-Limonelli-Valente alle sue spalle. La prima occasione è degli ofantini: D’Orazio all’interno dell’area si sposta la sfera sul destro, la conclusione a giro non trova però la traiettoria sperata. A metà frazione sale di tono la formazione siciliana, con lavoro per Iliev: al 24′ il portiere bulgaro è bravo a sbarrare lo specchio sull’incursione dalla destra di Di Paolo, pochi istanti più tardi devia in angolo il mancino sporcato da un difensore scoccato da Gudelevicius. Pur con toni agonisticamente validi, le due squadre non creano granché in fase offensiva, anzi commettendo ora l’una, ora l’altra errori in costruzione. L’Audace si fa vedere nuovamente al 42′ con Parlato, Farroni respinge il destro comunque insidioso dell’ex Sassuolo. Senza recupero, si va all’intervallo sul risultato di partenza.

La ripresa si apre sempre con gli aretusei più pimpanti e meglio disposti ad attaccare: ottimo riflesso di Iliev sulla zuccata di Puzone al 57′. Isolani ad un passo dal vantaggio quando scorre il 62′: il solito Iliev replica su Di Paolo, sulla palla vagante si fionda Limonelli su cui è salvifico Todisco nei pressi della linea di porta a sventare il pericolo. L’Audace cerca il break in contropiede, di nuovo D’Orazio a giro ma soluzione ancora alta sulla traversa. Le ‘cicogne’ soffrono, serrano i ranghi ma beneficiano di un bel regalo al minuto 77′: colossale ingenuità di Sapola, che si fa soffiare palla da Vitale, atterrando poi il centrocampista in area. L’arbitro Manzo indica il dischetto, decisione confermata anche dopo controllo all’FVS: Gambale trasforma un po’ col brivido, vista la giusta intuizione di Farroni, ma arriva il sesto centro in campionato per l’attaccante. Non sono molte le alternative in panchina, c’è però il debutto di Di Tommaso, entrato assieme a Spaltro rispettivamente per Vitale e Russo. Iliev si merita la palma di migliore in campo, togliendo dalla porta con un balzo prodigioso il colpo di testa del subentrato Frisenna all’89’. Finale convulso, Maiuri espulso per doppia ammonizione, ma nel maxi recupero allungato a quasi nove minuti, i gialloblù tengono il vantaggio e possono esultare per una affermazione pesantissima.

Diventano 31 i punti in classifica del Cerignola, che consolida la sua posizione nella parte sinistra della classifica: nel prossimo turno, domenica al “Monterisi”, primo derby pugliese del ritorno, ospitando il Monopoli.

SIRACUSA-AUDACE CERIGNOLA 0-1

Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Puzone (86’ st Zanini), Pacciardi, Sapola, Cancellieri; Gudelevicius (71′ Frisenna), Candiano; Di Paolo (92′ Morreale), Limonelli, Valente (86′ Arditi); Contini. A disposizione: Bonucci, Sylla, Falla, Bonacchi, Chiara, Barcio, Iob. Allenatore: Marco Turati.

Audace Cerignola (3-5-1-1): Iliev; Todisco, Martinelli, Ligi; Parlato (93′ Ballabile), Vitale (83′ Di Tommaso), Moreso, Cretella, Russo (83′ Spaltro); D’Orazio (93′ Cocorocchio); Gambale (88′ Dabizas). A disposizione: Fares, Nanula, Ianzano. Allenatore: Vincenzo Maiuri.

Rete: 80’ Gambale (rig.).

Ammoniti: Pacciardi, Candiano (S); Vitale, Ntampizas (AC). Espulso: Maiuri (all. AC) per doppia ammonizione al 93′.

Angoli: 16-3. Fuorigioco: 1-2. Recuperi: 0’ pt, 6’ st.

Arbitro: Manzo (Torre Annunziata). Assistenti: Tesi (Padova)-Pandolfo (Castelfranco Veneto). Quarto ufficiale: Ianniello (Messina). Operatore FVS: Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto).