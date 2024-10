“Game in Capitanata”, la fase finale dal 18 al 20 ottobre alla Fiera di Foggia

Durante la Fiera di Ottobre a Foggia, che si terrà dal 18 al 20 ottobre, si svolgerà la fase finale del progetto “Game in Capitanata”, finanziato dal programma nazionale Game UPI. Promosso dall’Unione Province Italiane (UPI) e sostenuto dal fondo nazionale per le politiche giovanili, il programma G.A.M.E. UPI ha come obiettivo quello di promuovere il benessere sociale e l’inclusione attraverso attività ludico-sportive in 23 province italiane, tra cui la nostra. In questi mesi, il progetto ha coinvolto giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, offrendo loro esperienze emozionanti e significative. Durante la manifestazione fieristica Social Expo, verranno organizzati nuovi eventi volti a promuovere il gioco e lo sport.

Venerdì 18, in occasione dell’apertura della Fiera di ottobre, il progetto “Game in Capitanata” prevede i seguenti appuntamenti: alle ore 10:00 si terrà un workshop dal titolo “Lavoro Sportivo”, organizzato da Anci Foggia (Associazione Nazionale dei Consulenti del Lavoro), partner del progetto. Alle ore 11:30 avrà luogo “Game Chef”, un contest di cucina che vedrà protagonisti gli studenti dell’Istituto Mattei di Vieste e dell’Istituto Einaudi di Foggia, supportati dai ragazzi delle comunità Marta e Aurora dell’Istituto Pie Operaie di San Giuseppe di Foggia. Durante le giornate del 18 e del 19 ottobre, l’Istituto Einstein di Cerignola, con i suoi studenti, sarà impegnato in attività di promozione sportiva e di integrazione sociale con esibizioni di Judo, Karate, Kickboxing, Scherma, Orienteering, Danza, Pattinaggio artistico, Ginnastica artistica, Scacchi, Tennis tavolo, Badminton.

Grande soddisfazione per gli esiti del progetto da parte del Presidente Giuseppe Nobiletti: “Siamo entusiasti di vedere come il progetto ‘Game in Capitanata’ stia contribuendo a rafforzare il tessuto sociale della nostra comunità attraverso lo sport e il gioco. Questa manifestazione rappresenta una grande opportunità per dimostrare il potenziale dei nostri giovani e per promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva. Invito tutti a unirsi a noi in Fiera per vivere insieme questa esperienza unica di sport e integrazione”.