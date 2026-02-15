Gerardo Biancofiore definitivamente assolto dall’accusa di corruzione

«Dopo circa 10 anni si chiude definitivamente la vicenda penale che portò all’arresto del noto imprenditore Gerardo Biancofiore, accusato di istigazione alla corruzione in danno dell’allora Sindaco di Cerignola Franco Metta. Qualche giorno fa, la Corte di Appello di Bari-I Sez. Penale presieduta dalla dott.ssa Rita Curci, ha respinto l’appello, poiché ritenuto inammissibile, proposto dal Pubblico Ministero contro la sentenza di assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata dal Tribunale di Foggia il 18 aprile 2024. A questo punto l’assoluzione di Gerardo Biancofiore è divenuta definitiva e ha sancito la totale estraneità del mio cliente dal suo ipotizzato coinvolgimento nella vicenda della mazzetta all’ex Sindaco Metta. Naturalmente il dott. Biancofiore, con il supporto del mio studio legale, attiverà tutte le procedure previste dalla legge per ottenere il risarcimento degli enormi danni che questo procedimento penale gli ha procurato». Così l’avvocato Raul Pellegrini, difensore legale di Gerardo Biancofiore, in una nota stampa giunta in redazione e pubblicata integralmente.