Gerardo Musaico di Cerignola eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Foggia

Con 420 voti, il Dott. Gerardo Musaico è stato eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia, per il quadriennio 2026/2030. Il risultato ottenuto, pur posizionandolo al secondo posto (per sole due preferenze) rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto in questi ultimi quattro anni e della validità delle proposte condivise durante la campagna elettorale. Il consenso ricevuto conferma la voglia di partecipazione e di crescita della categoria. Il Dott. Musaico esprime ringraziamento a tutte le colleghe e i colleghi che lo hanno sostenuto e votato, oltre all’impegno, come sempre, di operare con senso di responsabilità e trasparenza, nell’interesse dell’Ordine e di tutti i colleghi.