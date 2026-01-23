Contattaci al 3286684015
    Gerardo Musaico di Cerignola eletto nel Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti di Foggia

    Gerardo Musaico di Cerignola eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Commercialisti di Foggia

    Attualità

    Pubblicato il

    da Redazione
    Tempo di lettura previsto: Less than 1 min.

    Con 420 voti, il Dott. Gerardo Musaico è stato eletto nel Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Foggia, per il quadriennio 2026/2030. Il risultato ottenuto, pur posizionandolo al secondo posto (per sole due preferenze) rappresenta un riconoscimento importante del lavoro svolto in questi ultimi quattro anni e della validità delle proposte condivise durante la campagna elettorale. Il consenso ricevuto conferma la voglia di partecipazione e di crescita della categoria. Il Dott. Musaico esprime ringraziamento a tutte le colleghe e i colleghi che lo hanno sostenuto e votato, oltre all’impegno, come sempre, di operare con senso di responsabilità e trasparenza, nell’interesse dell’Ordine e di tutti i colleghi.

