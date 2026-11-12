Gestione illecita di rifiuti, sequestro preventivo dei carabinieri del Noe per una azienda di Cerignola

Una ditta di Cerignola (Foggia) è stata sottoposta a sequestro preventivo per gestione illecita di rifiuti. Stando a quanto si apprende, l’azienda risultava essere in possesso di autorizzazione unica ambientale per trattare i rifiuti speciali non pericolosi, nel caso specifico rottami di ferro e acciaio, e produrre al termine del ciclo di lavorazione ‘end of waste’, ossia nuova materia prima. Nel corso del sopralluogo – spiegano in una nota i carabinieri del Noe che hanno fatto le indagini ed eseguito il provvedimento di sequestro – è emerso che l’azienda aveva stoccato i rifiuti in aree non ricomprese nel titolo autorizzativo e non era presente la prevista cartellonistica per le aree autorizzate. Durante l’ispezione sarebbe stata accertata, inoltre, una promiscuità del materiale da sottoporre a lavorazione con quello già trattato. La società avrebbe gestito un quantitativo di rifiuti di cinque volte superiore a quello autorizzato. L’area di circa 5mila metri quadri è stata sottoposta a sequestro insieme a 3mila tonnellate di rifiuti stoccati e il gestore è stato denunciato. Sono in corso le attività finalizzate ad ottenere il ripristino ambientale dell’area. (ANSA)