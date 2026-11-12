HomeNotizieCronaca
CronacaEvidenza
Less than 1 min.

Gestione illecita di rifiuti, sequestro preventivo dei carabinieri del Noe per una azienda di Cerignola

Sigilli ad un'area di circa 5mila metri quadri, assieme a 3mila tonnellate di rifiuti stoccati: il gestore è stato denunciato

Redazione
By Redazione
0

Una ditta di Cerignola (Foggia) è stata sottoposta a sequestro preventivo per gestione illecita di rifiuti. Stando a quanto si apprende, l’azienda risultava essere in possesso di autorizzazione unica ambientale per trattare i rifiuti speciali non pericolosi, nel caso specifico rottami di ferro e acciaio, e produrre al termine del ciclo di lavorazione ‘end of waste’, ossia nuova materia prima. Nel corso del sopralluogo – spiegano in una nota i carabinieri del Noe che hanno fatto le indagini ed eseguito il provvedimento di sequestro – è emerso che l’azienda aveva stoccato i rifiuti in aree non ricomprese nel titolo autorizzativo e non era presente la prevista cartellonistica per le aree autorizzate. Durante l’ispezione sarebbe stata accertata, inoltre, una promiscuità del materiale da sottoporre a lavorazione con quello già trattato. La società avrebbe gestito un quantitativo di rifiuti di cinque volte superiore a quello autorizzato. L’area di circa 5mila metri quadri è stata sottoposta a sequestro insieme a 3mila tonnellate di rifiuti stoccati e il gestore è stato denunciato. Sono in corso le attività finalizzate ad ottenere il ripristino ambientale dell’area. (ANSA)

Previous article
Contrabbando di gasolio, eseguiti sequestri per 7,5 milioni di euro ad una organizzazione con base a Cerignola
Next article
“Torre Alemanna VR”, il 14 novembre il Museo si esplora con la realtà virtuale
Redazione
Redazione

Articoli correlati

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Segui i nostri social

27,782FansLike
8,674FollowersFollow
1,742SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Ultime news

Load more