Gestione rifiuti, il Comune di Cerignola ottiene un risparmio notevole grazie ad una gara pubblica

“Come primo atto del mio mandato ho voluto dare un segnale forte di trasparenza ed efficienza avviando immediatamente, tramite la Centrale Unica di Committenza (CUC), una procedura di gara pubblica aperta per l’affidamento del servizio di recupero, smaltimento e valorizzazione delle frazioni derivate dalla raccolta differenziata”. Così l’assessore all’Ambiente annuncia un importante traguardo raggiunto in materia di gestione dei rifiuti e di ottimizzazione delle risorse economiche comunali. “Il contratto, della durata di 24 mesi, è stato aggiudicato con il criterio del minor prezzo, garantendo un approccio improntato al massimo risparmio per la collettività. Questa complessa gara ha riguardato flussi di rifiuti essenziali per il nostro ciclo ambientale inclusi carta, imballaggi in vetro, rifiuti ingombranti, rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade, rifiuti derivanti dalla raccolta degli abbandoni (rifiuti non codificati)”, ha aggiunto Sforza.

L’esito di questa complessa procedura di gara, con passaggi in Giunta e in Consiglio comunale – una delle pochissime del suo genere effettuate nella Regione Puglia con queste specifiche modalità –, ha prodotto risultati eccezionali. “Siamo riusciti a conseguire un risparmio economico di diverse centinaia di migliaia di euro rispetto ai costi precedentemente sostenuti. Non solo abbiamo ottenuto un risparmio significativo, abbiamo anche garantito un prezzo bloccato per i prossimi due anni assicurando stabilità alla spesa pubblica in un settore cruciale come quello ambientale”, ha evidenziato l’assessore all’Ambiente.

Il risultato raggiunto è frutto di un impegno straordinario e di un meticoloso lavoro tecnico-amministrativo che spesso rimane invisibile ai cittadini, ma che è fondamentale per la buona amministrazione. “Desidero condividere questa enorme soddisfazione con l’Ufficio Ambiente e la CUC. Sono state loro le colonne portanti che, con professionalità e dedizione, hanno permesso di portare a casa questo importante obiettivo. Governare al meglio il ciclo dei rifiuti richiede non solo decisioni politiche, ma soprattutto un lavoro preparatorio e tecnico complesso che include la redazione di capitolati precisi per ogni frazione di rifiuto, l’analisi di mercato e la gestione di procedure burocratiche articolate. Questo è il lavoro essenziale, silenzioso e strategico che permette alla macchina amministrativa di funzionare con efficacia ed efficienza”, ha concluso l’assessore Sforza.