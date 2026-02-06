Giampaolo Morelli si racconta senza filtri al Roma Teatro di Cerignola

Dopo i successi cult nei panni dell’Ispettore Coliandro e le prove d’attore con i Manetti Bros, Giampaolo Morelli sceglie di scendere in campo senza filtri. L’attore partenopeo, volto tra i più brillanti del cinema italiano, arriva al Roma Teatro di Cerignola domenica 8 febbraio alle ore 19:30 con il suo spettacolo ‘Scomode verità e 3 storie vere’. Non il solito monologo, ma un vero e proprio “comedy speech” caustico e maledettamente sincero. In questo viaggio teatrale, Morelli abbandona la finzione per farsi portavoce delle nostre debolezze umane. Le “scomode verità” del titolo sono un compendio di tic, manie e ossessioni quotidiane in cui ognuno di noi può rispecchiarsi. Il cuore dell’evento batte intorno a tre episodi autobiografici: tre storie vere che offrono un ritratto inedito e confidenziale dell’artista, capace di creare una connessione profonda ed emotiva con la platea.

A scandire il ritmo della narrazione ci sarà la musica dal vivo del Maestro Sergio Colicchio. Il pianoforte non è un semplice sottofondo, ma un partner di scena che dialoga con Morelli, sottolineando i passaggi più intensi e amplificando l’energia delle riflessioni fulminanti che punteggiano lo spettacolo. “Ridere delle nostre fragilità – dichiara Simona Sala, direttrice del Roma Teatro – è forse il modo più onesto per raccontarle. Questo spettacolo è un invito a guardare ciò che normalmente evitiamo: le nostre piccole ipocrisie, le debolezze che nascondiamo e i momenti di verità che non sappiamo come raccontare. Morelli lo fa con un’ironia feroce ma mai gratuita, e proprio per questo capace di toccare il pubblico. È lo stesso spirito che guida l’intera stagione del Roma Teatro, con spettacoli scelti accuratamente, introspettivi ma sempre divertenti”.

Per tutte le informazioni, chiamare il numero 338.2511672 oppure rivolgersi al botteghino, aperto tutti i giorni dalle 18:00 alle 22:00 e la mattina (dalle 10:00 alle 12:30) del martedì, giovedì, sabato e del giorno dello spettacolo. I biglietti sono acquistabili anche su TicketOne e sul sito www.romateatrocinema.it.